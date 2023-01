The Times hehkuttaa Tamperetta: ”Tuskin olet kuullut tästä satumaisesta suomalaisesta kaupungista”

The Times nostaa artikkelissaan Tampereen esille aliarvostettuna eurooppalaisena matkailukaupunkina. Visit Tampereen viestintäpäällikkö uskoo artikkelin vaikuttavan positiivisesti Tampereen matkailuun.

The Times nostaa artikkelissaan esiin aliarvostettuja eurooppalaisia kaupunkeja, Tampereen niiden joukossa.

Brittilehti The Times uutisoi Tampereesta näyttävästi sunnuntaina julkaistussa matkailuartikkelissaan. Uutisessaan Times on nostanut esille aliarvostettuja eurooppalaisia kaupunkeja, joista Tampere on nostettu peräti otsikkoon asti sanoilla: ”Tuskin olet kuullut tästä satumaisesta suomalaisesta kaupungista”.

Artikkelissaan toimittaja Michael Hodges kertoo, kuinka hän hurmaantui perheensä kanssa Tampereesta, sen luonnosta ja nähtävyyksistä. Hodges mainitsee uutisessa melkeinpä kaikki Tampereen tunnetuimmat nähtävyydet, joissa kävi perheensä kanssa, aina Muumimuseosta Pyynikin Näkötorniin ja Munkkikahvilaan asti.

Hodges kehuu artikkelissaan myös Tampereen kulttuurielämää, kuten vastikään Nokia-areenalla nähtyä Lumikuningatar-luistelunäytöstä, jonka hän kertoo käyneensä katsomassa perheensä kanssa. Näytöksen Hodges kehuu olleen satumainen uudelleentoteutus perheklassikosta.

Uutisessa mainitaan Tampereen myös julistautuneen maailman saunakaupungiksi ja mainitaan ylipäätään se, että saunaperinne Suomesta on Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luettelossa. Uutisessa nostetaan esiin myös se, että Tampere, muun Suomen lailla, on paikka, jossa asuu mitatusti maailman onnellisin kansa.

Jos jotain miinusta Tampereesta haluaa löytää niin yhtenä seikkana uutisessa nostetaan esille ainakin taksien kalliit hinnat. Ratkaisuna ongelmaan mainitaan kuitenkin hyvin toimivat bussit ja ratikka.

Visit Tampereen markkinointi- ja viestintäpäällikkö Anni Ylinen uskoo, että maininta merkittävässä brittilehdessä voi tuoda Tampereelle lisää kansainvälistä matkailua.

”Tämä on meille kuin lottovoitto. Teemme paljon työtä sen eteen, että pääsisimme kansainväliseen mediaan ja totta kai suhtaudumme tähän positiivisesti. Puhumme usein, kuinka saisimme Tampereen suosion kotimaassa välitettyä ulkomaille. Uskon, että siihen on nyt erinomaiset mahdollisuudet”, Ylinen sanoo.

Ylipäätään tällä hetkellä Tampereen matkailutilanne näyttää Ylisen mukaan todella hyvältä. Koronan vaikutukset näkyvät matkailussa vielä edelleen, mutta koko ajan mennään parempaan suuntaan. Ylinen uskoo ja toivoo, että kuluva vuosi olisi toistaiseksi se paras matkailuvuosi.

”Saimme juuri viime vuoden tilastot ja olimme lähes joka kuukausi majoitusten varauksissa korkeammalla kuin vuonna 2019, jolloin ei ollut koronaa. Kansainvälinen kiinnostus lisääntyy kokoajan ja kansainvälisiä matkailijoita oli viime vuoden aikana jo paljon enemmän.”