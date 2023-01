Ministeriön työryhmä ehdottaa, että tupakkaveron nostamista jatketaan Suomessa myös seuraavina vuosina. Savukkeiden hintojen on arvioitu nousevan vuosien 2022–2023 aikana noin 11 prosenttia.

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä on saanut valmiiksi mietinnön, jossa se ehdottaa keinoja, joiden avulla tupakkatuotteiden ja muiden nikotiinipitoisten tuotteiden käyttö loppuisi Suomessa vuoteen 2030 mennessä. Työryhmä luovutti mietintönsä valtiosihteerille tiistaina. Asiasta kerrotaan ministeriön tiedotteessa.

Suomen tupakkalaissa on säädetty tavoite savuttomasta Suomesta. Tavoitteen aikarajaksi on asetettu vuosi 2030. Tupakkalain tavoitteena on tupakkatuotteiden ja muiden nikotiinipitoisten tuotteiden käytön loppuminen.

Käytännössä tavoite tarkoittaa, että aikuisväestöstä alle viisi prosenttia käyttäisi päivittäin tupakka- ja nikotiinituotteita vuonna 2030.

Työryhmä ehdottaa yhdeksi keinoksi, että tupakkaveron nostamista jatkettaisiin Suomessa myös tulevilla hallituskausilla. Tupakkaveroa on nostettu vuodesta 2016 lähtien puolen vuoden välein.

Savukkeiden hintojen on arvioitu nousevan vuosien 2022–2023 aikana korotusten seurauksena noin 11 prosenttia. Arvion on esittänyt valtiovarainministeriö. Viime vuonna keskihintainen savukeaski maksoi Suomessa lähes kymmenen euroa.

Tiedotteen mukaan tupakkaverotus on Suomessa tehokkaimpia keinoja vähentää sekä tupakointia että sosiaaliryhmien välisiä terveyseroja. Savukkeiden keskihinta oli Suomessa vielä vuonna 2021 EU:n kolmanneksi korkein.

Ostoikärajaa tulisi myös nostaa 20-vuotiaisiin, ehdotetaan ryhmän mietinnössä. Sama ikäraja koskisi maahantuontia ja hallussapitoa.

Tutkimusten mukaan tupakointi aloitetaan tai sitä kokeillaan usein 20 ikävuoteen mennessä, joten kokeilujen lykkääminen voisi vähentää tupakoivien määrää.

Lisäksi työryhmä ehdotti lainsäädäntömuutoksia, joilla reagoitaisiin markkinoille tuotaviin, erityisesti lapsiin ja nuoriin vetoaviin uusiin tuotteisiin sekä niiden markkinointiin ja myyntiin.

Ostoikärajaa tulisi mietinnön mukaan nostaa 20 vuoteen. Sama ikäraja koskisi maahantuontia ja hallussapitoa.

Mietinnössä ehdotetaan myös, että ravintoloiden tupakointitilat tulisi poistaa kokonaan ja tupakointi terasseilla kieltää. Tupakointi halutaan kieltää kokonaan myös huvipuistoissa, maauimaloissa, urheilukentillä ja -areenoilla.

Ulkona järjestettävissä tilaisuuksissa tupakointi voitaisiin mietinnön mukaan sallia ainoastaan erillisellä alueella, jolta savu ei kulkeudu tilaisuuden seuraamiseen tarkoitetuille alueille.

Työryhmä asettaa sen yhdeksi tavoitteeksi savuttomat asuntoyhteisöt. Se ehdottaakin uusiin vuokrasuhteisiin automaattista tupakointikieltoa asuinhuoneistossa, siihen kuuluvalla parvekkeella sekä ulkotiloissa. Mietinnössä ehdotetaan myös, että asuntoyhteisöissä voitaisiin myös tehdä enemmistön äänillä päätös tupakointikiellosta.

” Tupakointi on yhä Suomen suurin yksittäinen estettävissä oleva terveysriski.

Tupakoinnista aiheutuvien sydän- ja verisuonitautien sekä syöpien määrä on vähentynyt Suomessa. Suomalaisten suhtautuminen tupakointiin on myös muuttunut huomattavasti viime vuosikymmeninä.

Tupakointi on silti yhä Suomen suurin yksittäinen estettävissä oleva terveysriski, kerrotaan tiedotteessa.

Ministeriön työryhmän toiveena on, että tuleva hallitus alkaisi edistää mietinnön toimia heti kautensa alussa. Edellinen työryhmä luovutti vastaavanlaisen mietinnön vuonna 2018.