Kaupan alaa koskevat lakot saattavat laajentua 16. helmikuuta muun muassa kaikkiin K-Citymarketeihin, Prismoihin ja Lidlin myymälöihin.

Palvelualojen ammattiliitto Pam antoi tiistaina uuden lakkovaroituksen, joka toteutuessaan kohdistuisi suureen osaan ruokakaupoista.

Kaupan alaa koskevat lakot laajenisivat 16. helmikuuta kaikkiin K-Citymarketeihin, Prismoihin, Lidlin myymälöihin sekä 42:een Tokmannin ja 14:ään Halpa-Hallin myymälään.

Mukana ovat myös Kesko Logistiikan terminaalit Tampereella, Turussa, Kuopiossa ja Oulussa sekä Veljekset Keskinen oy:n myymälät eli Tuurin kyläkauppa.

Pamin tiedotteessa lakkokohteista on kuitenkin yksi huomiota herättävä yksityiskohta. Tiedotteessaan Pam kertoo lakon kohdistuvan kaikkiin Suomen K-Citymarketeihin kauppiaineen.

K-kauppiaat ovat itsenäisiä yrittäjiä, ja heidän etujaan ajaa K-kauppiasliitto. Mitä muotoilu siis oikein tarkoittaa?

Yksinkertaisesti sitä, että kaikki toiminta K-Citymarketien sisällä kuuluu lakon piiriin, selittää Pamin viestintäjohtaja Timo Piiroinen.

”K-Citymarketeissa on erillinen yritys hoitamassa ruokapuolta. Niistä puhutaan kauppiasyrityksinä ja niissä on omat kauppiaat. Muu osa on Keskon omistuksessa”, Piiroinen sanoo.

Eli muotoilu ei siis tarkoita, että K-kauppiaat osallistuisivat lakkoon?

Piiroista kysymys naurattaa.

”Ei tarkoita, mutta tuo on aika hyvä huomio”, hän sanoo.

”Tässä on selvästi tällainen meidän sisäinen slangi, jota emme ole ajatelleet noin päin. Me puhumme aina kauppiaan puolesta ja kauppiaista, mutta muotoilu tosiaan tarkoittaa, että lakko koskee myös kauppiaan palveluksessa olevia työntekijöitä.”