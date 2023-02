Aleksi Kurki, 20, on tekemässä ensi viikolla suomalaisen kunta­politiikan historiaa

Pyhtään kunnanvaltuusto on nimittämässä vasta 20-vuotiaan Aleksi Kurjen kunnanhallituksen puheenjohtajaksi.

Aleksi Kurki on ehdolla Pyhtään kunnanhallituksen puheenjohtajaksi.

Pyhtään kunnanvaltuusto tekee ensi viikolla mitä todennäköisemmin suomalaista kuntapolitiikan historiaa, kun kunnanhallituksen puheenjohtajaksi valittaneen maanantaina kokoomuksen ehdokas Aleksi Kurki.

Kurjesta on tulossa kaikkien aikojen nuorin kunnanhallituksen puheenjohtaja. Kurki täytti viime viikonloppuna 20 vuotta.

Nykyistä nuoruusennätystä pitää hallussaan Rkp:n Henrik Wikström, joka valittiin aikoinaan Inkoon kunnanhallituksen puheenjohtajaksi 22-vuotiaana.

”Tiistaina oli Pyhtään kokoomuksen kokous, jossa tehtiin esityspäätös. Puolue on sen hyväksynyt ja esittää sitä valtuustossa ensi maanantaina”, sanoo Kurki.

Kokoomus on Pyhtään suurin puolue, ja tiettävästi vastaehdokasta ei ole tulossa.

Kurjen ehdokkuudesta kertoi ensimmäisenä Kymen Sanomat.

Kolmivuotiaasta asti Pyhtäällä asunut Kurki on varsinainen poliittinen raketti. Hän oli viime kuntavaaleissa yksi Pyhtään kokoomuksen ääniharavista 67 äänellään.

Pienessä kunnassa marginaalit ovat pienet.

”Jokainen ääni ratkaisee”, Kurki sanoo.

Kurki valittiinkin saman tien kunnanhallituksen jäseneksi ja kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtajaksi.

Kurki on valittu myös aluevaltuustoon, jossa hän on tällä hetkellä Suomen nuorin aluevaltuutettu. Hän on myös asettunut ehdolle tulevissa eduskuntavaaleissa.

”Poliittisen taipaleeni aloitin 15-vuotiaana, kun lähdin kansanedustaja Eero Suutarin (kok) tet-harjoittelijaksi eduskuntaan. Sieltä se vaikuttamisen kipinä lähti”, Kurki kertoo.

”Liityin heti 15-vuotiaana kokoomusnuoriin.”

Kurki sanoo, ettei hän ollut nuorempana kiinnostunut politiikasta.

”Ajattelin, että se on sellaista vääntämistä ja kääntämistä ja puukkoja lentää joka suuntaan. Jos olisi pitänyt sanoa, mikä minusta tulee isona, niin poliitikko olisi varmaan ollut siellä ihan loppupäässä. Siitä se kuitenkin lähti ja sillä tiellä on oltu.”

Kurki on ensimmäisen vuoden kauppatieteiden opiskelija Aalto-yliopistossa.

”Tukikohta on Lauttasaaressa. Muutamana päivänä viikossa hoitelen luottamustehtäviä Pyhtäällä.”

Kurki kehuu olevansa luonteeltaan hyvin ennakkoluuloton kuten Pyhtään kuntakin.

”Jokainen kunta ei voisi harkita nimeävänsä kaksikymppistä kunnanhallituksen johtoon.”