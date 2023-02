Mari Walls on edelleen mukana Helsingin yliopiston rehtorin haussa. Hänen johtamistyylinsä on kerännyt paljon kritiikkiä Tampereella.

Tampereen yliopiston nykyinen rehtori Mari Walls ei enää ole mukana kilvassa Tampereen yliopiston uudeksi rehtoriksi. Yliopisto tiedotti keskiviikkona, että Walls on vetäytynyt hausta.

Korkeakoulusäätiön hallitus päätti tiistaina valita 11 hakijaa rehtorihaun seuraavan vaiheen haastatteluihin. Yhteensä hakijoita oli 21. Haastatteluvaiheeseen pääsivät Marko Hakovirta, Mika Hannula, Jari Hämäläinen, Keijo Hämäläinen, Risto Kunelius, Jari Kuusisto, Antti Lönnqvist, Eeva Moilanen, Kimmo Nuotio, Kalle-Antti Suominen ja Tapio Visakorpi.

Marko Hakovirta on professori North Carolina State Universityssä, ja hänen tieteenalansa on fysiikka ja materiaalitiede. Mika Hannula toimii Turun yliopiston päätoimisena vararehtorina. Keijo Hämäläinen on tällä hetkellä Jyväskylän yliopiston rehtori. Risto Kunelius on viestinnän professori Helsingin yliopistossa. Antti Lönnqvist on dekaani Tampereen yliopiston rakennetun ympäristön tiedekunnassa. Eeva Moilanen on professori Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa.

Kimmo Nuotio on Helsingin yliopiston professori. Hänen tieteenalansa on rikosoikeus. Professori Kalle-Antti Suominen on Turun yliopiston vararehtori. Tapio Visakorpi on Tampereen yliopiston vararehtori. Jari Kuusisto toimi ennen Vaasan yliopiston rehtorina. Jari Hämäläinen on LUT-yliopiston vararehtori.

Korkeakoulusäätiön hallitus valitsee rehtorin johtamaan säätiöyliopiston toimintaa. Rehtorin toimikausi on viisi vuotta, ja tehtävä alkaa 1. tammikuuta 2024.

Rehtori toimii samalla säätiölain tarkoittamana toimitusjohtajana ja vastaa yliopiston kehittämisestä ja tehtävien taloudellisesta, tehokkaasta ja tuloksellisesta hoitamisesta.

Seuraavaksi haussa toteutetaan haastattelut valintaprosessin kilpailutetun kumppanin IMS Talentin tuella, kertoo yliopisto. Hallitus päättää toisessa vaiheessa haastateltavista hakijoista ystävänpäivänä.

Walls on toiminut Tampereen yliopiston rehtorina vuodesta 2018.

Tampereen yliopiston johtoa ja Mari Wallsia on viime aikoina kritisoitu rankasti heikosta johtamisesta. Yliopistoa johdetaan diktaattorin ottein, sanoi HS:lle yksi pääluottamismiehistä tammikuussa.

Professorit ja tutkijat joutuvat tekemään heille kuulumattomia töitä. Yliopistoa johdetaan kuin pörssiyhtiötä. Johtoa tai yliopiston toimintatapoja ei saa kritisoida ja työntekijöitä johdetaan pelolla, kertoivat työntekijät.

Lue lisää: ”Rehtori johtaa yliopistoa diktaattorin ottein” – Työn­tekijät hermostuivat Tampereen yliopiston johtoon

Walls sanoo yliopiston tiedotteessa, että ”yliopisto on siirtymässä seuraavaan vaiheeseen”.

”Päädyin tähän ratkaisuun kokonaisharkinnan tuloksena. Yliopiston fuusiovaihe on vaatinut muutostilanteeseen painottuvaa johtamista ja kokemusta. Nyt yliopisto on siirtymässä seuraavaan vaiheeseen.”

Walls hakee tällä hetkellä Helsingin yliopiston rehtoriksi. Yliopisto tiedotti tammikuun lopulla kutsuneensa haastatteluihin yhdeksän hakijaa, joista Walls on yksi.