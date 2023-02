Vankiloiden sisätiloissa tupakointi kielletään kokonaan ja ulkona vankien on mahdollista tupakoida rajoitetusti.

Tupakointia vankiloissa rajoitetaan syyskuusta alkaen.

Vankiloiden sisätiloissa tupakointi kielletään kokonaan ja ulkona vankien on mahdollista tupakoida rajoitetusti, kertoo oikeusministeriö tiedotteessaan.

Tutkintavangeille ja suljetussa vankilassa oleville vangeille on annettava tupakointimahdollisuus vähintään kerran päivässä ulkoilun aikana. Avovankilassa oleville vangeille on annettava mahdollisuus tupakoida ulkona päivittäin niin usein, kuin se on mahdollista vaarantamatta vankilan muuta toimintaa tai turvallisuutta.

Tupakointirajoituksilla on tarkoitus samalla tukea vankien ja tutkintavankien vieroittautumista tupakoinnista. Vangeilla ja tutkintavangeilla on oikeus tarvitsemaansa lääketieteelliseen hoitoon tupakanpolton lopettamiseksi.

Presidentti Sauli Niinistön on määrä vahvistaa vankeuslain ja tutkintavankeuslain muutokset perjantaina.