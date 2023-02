Oulun poliisi on saanut viime päivänä useita ilmoituksia tuntemattomista ”hyväntekijöistä”, jotka tarjoavat päihtyneelle alkoholia ja vievät rahat.

Tuntemattomat ”hyväntekijät” tarjoavat päihtyneelle autokyydin ja alkoholia. Myöhemmin ilmaisia juomia nauttinut huomaa, että tililtä on kadonnut huomattava määrä rahaa.

Tämänkaltaisista tilanteista Oulun poliisi on saanut viime päivinä ilmoituksia. Poliisin tiedotteessa kerrotaan, että rahaa on kuvaillulla tavalla varastettu useilta henkilöiltä.

Poliisi ei tiedotteessaan tarkenna, onko hyväntekijöitä kaksi vai useampi.

Yhteneväistä tapauksille kuitenkin on se, että autokyytiä on tarjottu Oulun kaupungilla päihtyneenä yksin kulkeneelle ihmiselle. Poliisin tiedotteessa ei tarkenneta, minne hyväntekijät ovat tulevan uhrinsa kuljettaneet alkoholia nauttimaan.

Tiedotteessa ei myöskään kerrota, kuinka suuria summia uhrien tileiltä on kadonnut. Rahan lisäksi osa rikoksen uhreista on huomannut, että pankkikortilta on tehty kalliita ostoksia.