Bensiini ja diesel maksoivat torstaiyönä Hangon ABC:llä järjestelmävirheen vuoksi vain sentin litralta. Sana kiiri ja ihmisiä oli tankilla jonoksi asti.

Hangon ABC:llä myytiin torstain vastaisena yönä bensiiniä ja dieseliä sentin litrahinnalla.

Asiasta uutisoi aiemmin Ilta-Sanomat. Osuuskauppa Varuboden-Oslan toimialajohtaja Laura Koistinen vahvistaa uskomattoman halvan hinnan.

”Myöhäisestä keskiviikkoillasta aikaiseen torstaiaamuun hinta oli sentin litralta”, Koistinen sanoo.

Hinta johtui järjestelmävirheestä. Virheen syy ei ollut vielä perjantaina tiedossa. Asiaa kuitenkin selvitetään ”isolla prioriteetilla”, Koistinen kertoo.

Hinta korjattiin, kun virhe huomattiin. Nyt polttoaineen hinta asemalla on markkinahintainen. Polttoaine.net-sivuston mukaan 95E10-bensiinin hinta oli perjantaina 2,049 euroa litralta ja dieselin 2,189 euroa litralta.

”Siinä mielessä asia on ok ja tilanne asemalla on normalisoitunut”, Koistinen sanoo.

Koistisen äänestä on havaittavissa lievää harmistusta. Kukaan asiakkaista kun ei ilmoittanut ilmiselvästä virheestä heille. Sen sijaan sana kiiri ja aamuyöllä tankilla oli ihmisiä jonoksi asti. Koistisen arvion mukaan tankkaajia oli tavallista enemmän.

”Sattuneesta syystä asiakkaat eivät soittaneet meille ja kysyneet, pitäisikö hintaa korjata. Ehkä joku olisi soittanut, jos virhe olisi ollut toiseen suuntaan.”

Vielä ei tiedetä tarkkaan, kuinka moni ehti ostaa asemalta halpaa bensiiniä. Myös myytyjen litrojen määrä on vielä selvityksessä.

Hangon ABC on asemana uusi. Se avattiin vasta joulukuussa.

”Hankolaiset ottivat iloisesti vastaan uuden aseman, nyt he eivät ole enää yhden aseman varassa. Veikkaan, että toissayön perusteella he ovat vieläkin iloisempia ABC:n saapumisesta Hankoon.”