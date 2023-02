Epäilty 25-vuotias mies on otettu kiinni Ranskassa eurooppalaisen pidätysmääräyksen nojalla.

Vastaamon tietomurrosta epäillyn hakkerin tiedot löytyvät Europolin Most Wanted -listalta. Kuvakaappaus viime syksyltä.

Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurrosta epäilty 25-vuotias mies on otettu kiinni Ranskassa, tiedottaa keskusrikospoliisi.

Tietomurrosta epäilty mies on tullut tunnetuksi nimellä Julius Kivimäki. Poliisin tiedoissa hänen nimekseen mainitaan Aleksanteri Tomminpoika Kivimäki.

Mies otettiin kiinni eurooppalaisen pidätysmääräyksen nojalla. Poliisi etsintäkuulutti epäillyn lokakuussa 2022.

Poliisi kertoo käynnistävänsä välittömästi toimenpiteet epäillyn luovuttamiseksi Suomeen. Ranskan poliisi vastaa epäillyn säilyttämisestä luovuttamiseen asti.

”Luovutusprosessin aikataulu riippuu monesta seikasta, joten tässä vaiheessa on haastava arvioida, milloin epäilty saadaan Suomeen”, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Leponen tiedotteessa.

Kun epäilty on luovutettu Suomeen, asiassa tulee järjestää Suomessa uusi vangitsemiskäsittely. Leposen mukaan tavoitteena on päästä kuulustelemaan epäiltyä mahdollisimman pian. Asian esitutkinta on edelleen kesken.

Vastaamon tietomurto paljastui, kun asiakkaiden arkaluonteisia tietoja alkoi ilmestyä pimeään verkkoon pala palalta. Verkkoon päätyi tuhansien asiakkaiden tietoja. Vastaamo asetettiin konkurssiin helmikuussa 2021.

Vastaamon tietomurrosta epäillyllä Kivimäellä on poikkeuksellinen rikostausta.

Hän kasvoi espoolaisperheessä ja innostui hakkeroinnista noin 12-vuotiaana. Hän syyllistyi tietokoneella tehtyihin rikoksiin jo nuorena.

Kivimäki on tuomittu aiemmin esimerkiksi tietomurtovyyhdistä, jonka kohteena oli 50 700 tietokonetta. Hän oli rikokset tehdessään noin 15-vuotias.

Helsingin hovioikeus tuomitsi viime marraskuussa Kivimäen ehdolliseen vankeuteen.

Tuomio koski muun muassa sitä, että Kivimäki oli soittanut tai yllyttänyt soittamaan hätäpuheluja Yhdysvaltain poliisille. Perättömien ilmiantojen takia poliisi lähetti erikoisjoukkoja puheluissa mainittujen henkilöiden koteihin.

Kivimäki sai myös matkustajakoneen tekemään ylimääräisen laskeutumisen perättömän pommiuhkan perusteella. Yhdysvaltojen ilmavoimat oli lähettänyt kaksi lentokonettaan turvaamaan lentoa.

Poliisi on yrittänyt tavoittaa Kivimäen Vastaamo-tapauksen epäiltynä viime syksystä lähtien. Hänet vangittiin poissaolevana Helsingin käräjäoikeudessa lokakuussa todennäköisin syin epäiltynä törkeän kiristyksen yrityksestä, törkeästä tietomurrosta ja törkeästä yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä.

Lue lisää: Tällainen on epäilty hakkeri: Tuomittu lukuisista tieto­murroista ja perättömästä pommi­uhkauksesta

Lue lisää: HS tavoitti Vastaamon tietomurrosta etsintäkuulutetun Aleksanteri Kivimäen – ”Tuskin vaikuttaa arkeen mitenkään”

Lue lisää: Vastaamo-tieto­murrosta epäilty suomalaishakkeri ilmestyi Europolin Most Wanted -listalle