Leipomoyrittäjä oli kaksi viikkoa vangittuna epäiltynä törkeästä terveyden vaarantamisesta. Nyt oikeus katsoi, ettei teko olekaan törkeä ja vapautti tämän. Tulkinnasta yllättynyt poliisi jatkaa tutkintaa vakavammalla rikosnimikkeellä siitä huolimatta.

Leipomo toimi Keuruulla varuskunnalta tyhjiksi jääneissä tiloissa. Kuva on otettu vanhan sotilasruokalan ovelta 10. tammikuuta.

Keski-Suomen käräjäoikeus on vapauttanut tutkintavankeudesta leipomoalan yrittäjän, joka kaksi viikkoa sitten vangittiin epäiltynä törkeästä terveyden vaarantamisesta ja törkeästä petoksesta.

Tällä kertaa käräjäoikeus katsoi, että vuonna 1966 syntynyttä miestä on todennäköisiä syitä epäillä vain perusmuotoisesta terveyden vaarantamisesta, ei törkeästä tekomuodosta.

Tämän takia vangitsemisen jatkaminen olisi vaatinut myös erityiset edellytykset. Näillä tarkoitetaan sitä, että hänen olisi epäilty esimerkiksi karttavan oikeudenkäyntiä, sotkevan esitutkintaa tai jatkavan rikollista menettelyä.

Erityisiä edellytyksiä vangitsemisen jatkamiselle ei ollut, joten epäilty vapautettiin. Hän oli itse vaatinut vapauttamistaan.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Kari Aaltio oli yllättynyt oikeuden tulkinnasta. Hän kertoo poliisin jatkavan tutkintaa törkeänä terveyden vaarantamisena käräjäoikeuden tulkinnasta huolimatta. Poliisi on neuvotellut rikosnimikkeestä on myös syyttäjän kanssa.

Aaltio ei halua kertoa, onko poliisi saanut tietoa kuluttajista, jotka olisivat saaneet oireita leipomon tuotteista.

Epäillyn vapauttaminen ei vaikuta tutkintaan.

”Tutkinta on hyvässä vauhdissa, ja se pyritään saamaan valmiiksi maaliskuun loppuun mennessä.”

Esitutkinta koskee Keuruulla maaliskuusta 2022 tammikuuhun 2023 toiminutta leipomoa.

Poliisin mukaan leipomo on perustettu ilman rakennuslupaa eikä sen toiminnan aloittamisesta ole toimitettu ilmoitusta terveysviranomaisille. Leipomon tiloissa on suoritettu useita valvontaviranomaisten tarkastuksia, mutta sen toimintaa ei ole saatettu säädösten edellyttämälle tasolle korjausehdotuksista huolimatta.

Rikosepäilyssä on kyse siitä, että poliisi epäilee, että leipomossa on valmistettu soijattomia tuotteita, jotka on kuitenkin käytännössä paistettu samoissa paistorasvoissa kuin tuotteet, jotka sisältävät soijaa.

Näin voidaan menetellä, mutta silloin tuotteissa kuuluisi olla merkintä asiasta. Tiedotteen mukaan merkinnät yrityksen tuotteissa ovat olleet puutteellisia tai muuten kuluttajaa harhaanjohtavia.

Poliisin mukaan leipomon tuotteita on ollut myynnissä valtakunnallisesti sadoissa elintarvikeliikkeissä.