Maija eli vuosia päihdemaailmassa, jossa hyväksikäyttö ja väkivalta olivat arkea. Siitä seurasi paljon pahaa oloa, psyykkisiä ongelmia ja itse­tuhoisuutta. Nyt naisille räätälöidyssä päihde­kuntoutuksessa on herännyt pieni toivo muutoksesta.

Maija joi ensimmäisen kerran alkoholia 13-vuotiaana, kun kaverit sitä tarjosivat.

Oikeastaan hän ei olisi halunnut juoda, sillä Maija vihasi alkoholia.

Hänen isänsä oli alkoholisti, ja isän suvussa oli paljon alkoholiriippuvuutta. Isä oli väkivaltainen äitiä ja välillä Maijaakin kohtaan.

”Lapsena suurin pelkoni oli, että isä tappaa äidin. Ja että mihin minä joudun, kun äiti kuolee ja isä joutuu vankilaan. Ajattelin, etten ikinä halua olla niin kuin isä.”

13-vuotiaana kaveriporukan paine oli kuitenkin kova.

”Join ja tajusin, että olin humalassa. Tykästyin saman tien siihen tunteeseen. Join seuraavanakin päivänä. Join sillä viikolla niin, että olin koulussakin kännissä. Siitä eteenpäin join kaikki viikonloput ja viikollakin. Se lähti heti lapasesta”, Maija kertoo.

Hän istuu nyt nojatuolissa päihderiippuvaisille naisille tarkoitetussa hoitokoti Tuhkimossa Pohjois-Karjalassa ja kertoo tarinaansa.

Maija on nyt 32-vuotias, ja hän on ollut päihderiippuvainen yli puolet elämästään. Hän on kokenut paljon väkivaltaa ja hyväksikäyttöä. Hän on vahingoittanut itseään ja yrittänyt itsemurhaa lukuisia kiertoja.

Aiheen arkaluontoisuuden takia hän ei esiinny jutussa oikealla nimellään.

13-vuotiaana alkanut alkoholinkäyttö johti lopulta siihen, että 14-vuotiaana Maija ohjattiin A-klinikalle.

”Tajusin jo silloin, etten pysty kohtuukäyttöön, mutta kuitenkin halusin jatkaa sitä”, hän kertoo.

Peruskoulun jälkeen Maija aloitti lukion ja muutti pois kotoa, jossa oli paha olla. Paha olo ei kuitenkaan hävinnyt mihinkään. Päinvastoin, päihteiden käyttö jatkui ja tapahtui paljon pahoja asioita. Maija raiskattiin.

18-vuotiaana hän kirjoitti ylioppilaaksi päihdekuntoutuskodista käsin. Juominen kuitenkin jatkui kuntoutuksen jälkeen. Alkoholin lisäksi Maija käytti bentsodiatsepiineja. Ne ovat rauhoittavia, mutta yleisesti väärinkäytettyjä lääkkeitä.

Kännissä ajettu autokolari sai Maijan havahtumaan ja hakeutumaan uudelleen hoitoon. Hän sai raittiudesta kiinni niin, että pääsi opiskelemaan sairaanhoitajaksi.

Maija seurusteli päihdekuntoutuksessa tapaamansa miehen kanssa. Pian pari alkoi käyttää päihteitä yhdessä.

Maija kuitenkin valmistui sairaanhoitajaksi ja sai töitä. Päihteiden käyttö silti jatkui.

”Elin tavallaan kaksoiselämää. Tein kolmivuorotyötä, mutta join kaikki vapaa-ajat. Olin töissä usein krapulassa. Bentsojen käytössä oli välillä tauko, mutta jouduin taas raiskauksen uhriksi, ja sen jälkeen sain niitä taas niin paljon kuin halusin. Työajalla käytin sen mitä lääkäri oli määrännyt, mutta vapaa-ajalla enemmän.”

Jossain vaiheessa mukaan kuvioihin tulivat amfetamiini ja lakka. Maija käytti niitä satunnaisesti, mutta niin paljon kuin vain sai.

”Mikään ei riittänyt. Niin oli kaikkien päihteiden kanssa. Sitä kiskoo niin paljon kuin saa, kunnes sammuu tai katkeaa. Siitä on seurannut paljon psyykkisiä ongelmia”, hän kertoo.

Elämä oli sekavaa ja vaarallista. Maija istui usein autoissa, joita ajoivat päihteistä sekaisin olevat kuljettajat. Hän sammui mihin sattuu ja heräsi milloin putkasta, milloin sairaalasta.

Maija koki väkivaltaa sekä parisuhteessa että päihdeporukoissa. Oli henkistä ja fyysistä väkivaltaa, seksuaalista ja taloudellista väkivaltaa ja hyväksikäyttöä.

”Jos en suostunut seksiin, saatettiin pahoinpidellä. Päihdepiireissä osa oli niin sekaisin ja arvaamattomia, ettei väkivaltaan tarvinnut edes mitään syytä. Siellä oli kuitenkin pakko olla, jos halusi niitä aineita”, hän kertoo.

”Jos ei ollut rahaa, naisena niitä aineita saa muillakin keinoilla. Tuli paha olo, koska piti suostua kaikkeen ja olla kaikessa mukana. Halpa ja kuvottava olo. Päihteet menevät kuitenkin kaiken edelle. Sitä tekee ihan mitä vaan saadakseen niitä, vaikka oma henki vaarantuisi.”

Työpaikalla kiinnitettiin huomiota poissaolojen suureen määrään. Maija myönsi päihdeongelmansa, ja hänet ohjattiin hoitoon. Hän erosi päihderiippuvaisesta miehestään.

Päihteet kuitenkin pysyivät elämässä, josta Maija ei saanut itse kunnon otetta. Hän ajoi humalassa kolarin. Hän kävi useissa katkaisuhoidoissa ja päihdekuntoutuksissa, mutta retkahti aina uudelleen. Maijan vointi oli yhä huonompi, ja hän oli itsetuhoinen. Millään ei ollut mitään väliä.

”Viime vuosi oli kauhein mitä on ollut. Minulla oli lokakuuhun mennessä yli 60 sairaalakäyntiä. Suurin osa niistä oli sitä, että olin ottanut lääkkeitä yliannostuksen, viillellyt tai tehnyt jotain itselleni. Olin välillä psykiatrisella osastolla”, Maija kertoo.

”Oli vaikea myöntää itselle, etten enää pärjää kotona, vaikka minulla oli hoitokontakti riippuvuuskodille. Tajusin, että kuolen, jos en nyt suostu uudestaan kuntoutukseen.”

Joulukuussa Maija pääsi katkaisuhoitoon. Sieltä hän siirtyi suoraan hoitokoti Tuhkimoon. Tuhkimo on päihderiippuvaisille naisille tarkoitettu päihdekuntoutusyksikkö, jossa kuntoutusohjelma on räätälöity naisten tarpeisiin.

Haastatteluhetkellä päihdekuntoutusta on kestänyt viisi viikkoa. Maija istuu nojatuolissa ja kipristelee villasukkiin verhottuja varpaitaan.

”Täällä silmät ovat vähän auenneet siihen, mitä elämä on ollut.”

Naisyhteisössä oleminen on tuntunut Maijasta turvalliselta.

”Pystyy avoimemmin puhumaan, kun on pelkkiä naisia. Kun on traumaattisia kokemuksia miesten osalta, tällä hetkellä on vaikeakin olla miesten seurassa. Täällä saa keskusteluapua ja vertaistukea. Ja niitä kokemuksia, että naiset eivät ole mikään uhka. Siellä päihdemaailmassa on niin paljon riitoja naisten kesken.”

Maija sanoo oppineensa kuntoutuksessa paljon jo tähän mennessä. Riippuvuussairaudestaan, väkivallan muodoista, omista rajoista.

”Minulla on ollut lapsesta asti tilanne, ettei minulla ole mitään väliä ja minulle saa tehdä ihan mitä vaan. Nyt olen oppinut ajattelemaan, että itsellänikin on arvoa. Minulle ei voi tehdä mitä vaan ja voin itse asettaa ne rajat”, hän sanoo.

Maija on aiemminkin yrittänyt raitistua, muttei ole silti päässyt irti päihteistä. Tuhkimossa hän sanoo oppineensa ymmärtämään paremmin, että addiktiosairaus vaatii kuntoutuksen jälkeenkin jatkuvaa hoitoa. Pelkkä selvänä olo ei riitä. Hän on alkanut hyötyä vertaisryhmistä.

”Loppuvuodesta oli vielä toivoton olo, mutta nyt olen saanut toivoa, että ehkä raitistuminen voi onnistua minunkin kohdalla. En enää ajattele, ettei minusta ole mihinkään”, Maija sanoo.

”Minulla on paljon opeteltavaa, ja tarvitsen apua tosi monessa asiassa. En kuitenkaan jaksa enää päihteiden käyttöä. En pysy hengissä, jos jatkan. Haluan pysyä elossa, saada jollain lailla tasapainoisen elämän ja olla raittiina. Se on tärkeintä.”