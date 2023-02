Ranskalaisen sivuston mukaan tietomurrosta epäilty Julius Kivimäki jäi kiinni yllättäen. Suomessa poliisi on ollut vaitonainen kiinnioton yksityiskohdista.

Ranskalainen uutissivusto Actu.fr kertoo, että Ranskassa otettiin perjantaina ”yllättäen” kiinni kansainvälisesti etsintäkuulutettu suomalainen epäilty kyberrikollinen. Paikaksi kerrottiin Pariisin lähellä sijaitseva Courbevoie.

Ranskalaissivusto ei mainitse Vastaamon tietomurrosta epäiltyä Julius Kivimäkenä tunnettua miestä nimeltä, mutta kertoo, että kiinniotettua miestä epäillään Suomessa tuhansien terveystietojen hakkeroinnista.

Suomessa poliisi on ollut vaitonainen kiinnioton yksityiskohdista. Vastaamo-tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Leponen kertoi HS:lle perjantaina, että epäilty otettiin kiinni perjantaiaamupäivän aikana.

Artikkelin mukaan mies jäi kiinni sattumalta sen jälkeen, kun eräs nainen oli tehnyt aamuseitsemältä poliisille ilmoituksen mahdollisesta kotiväkivaltatapauksesta.

Nainen oli huolestunut ystävästään, joka oli riidellyt ravintolaillan aikana kumppaninsa kanssa. Ystävän kumppani oli ollut naisen mukaan ”päihtynyt ja kiihtynyt”, sivusto kertoo.

Myöhemmin nainen oli yrittänyt ottaa yhteyttä ystäväänsä, mutta tämä ei ollut vastannut, kuten ei hänen kumppaninsakaan.

Kun poliisi meni tarkastuskäynnille hälytyksen tehneen naisen antamaan osoitteeseen, oven avasi nuori nainen, sivusto kertoo. Miesystävä oli nukkumassa asunnossa. Naisessa ei ollut ulkoisia väkivallan merkkejä.

Poliisi oli kuitenkin pyytänyt nukkumassa ollutta miestä esittämään henkilöpaperinsa. Niiden mukaan mies oli romanialainen. Poliisi päätti kuitenkin vielä tarkistaa etsintäkuulutettujen listan, jolloin miehen todellinen henkilöllisyys selvisi.

Artikkelin mukaan tämä oli yllätys poliisille, joka otti miehen välittömästi kiinni.

Miehen seurassa ollutta nuorta naista ei sivuston mukaan otettu kiinni, sillä häntä ei epäillä mistään.

Leponen ei perjantaina avannut HS:lle, missä päin Ranskaa kiinniotto tapahtui.

”Tähän liittyen poliisilla on vielä Ranskassa toimintaa meneillään. Vielä ei voida valitettavasti sanoa sitä, missä päin Ranskaa henkilö on otettu kiinni. Kiinniotto on tapahtunut yksityisasunnossa”, Leponen kertoi.

Leposen mukaan epäilty tavoitettiin Leposen mukaan ”laajalla ja aktiivisella tiedonhankinnalla ja yhteistyöllä Ranskan poliisin kanssa”, mutta hän ei paljastanut, millaiset tiedot lopulta johtivat epäillyn paikantamisen jäljille.

”Meillä on ollut jonkin aikaa epäilys siitä, missä henkilö liikkuu. Se on nyt tänään [perjantaina] huipentunut siihen, että henkilö on saatu kiinni”, Leponen sanoi.

Kivimäki on tällä hetkellä Ranskan viranomaisten hallussa. Keskusrikospoliisi on aloittanut toimenpiteet hänen luovuttamisekseen Suomeen. Luovuttamiseen liittyvää prosessia hoidetaan yhteistyössä Ranskan viranomaisten kanssa.

Toistaiseksi ei vielä ole tietoa tai tarkkaa arviota siitä, milloin epäilty saadaan Suomeen.

Ranskan poliisi vastaa epäillyn säilyttämisestä Suomeen luovuttamiseen saakka.

Actu.fr-sivuston tiedoista kertoi aiemmin Ilta-Sanomat.