Seitsemisen ja Helvetinjärven kansallispuistojen laajentamisella ja yhdistämisellä olisi merkitystä myös luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä.

Helvetinjärven kansallispuisto sijaitsee Ruovedellä. Sen pinta-ala on noin 50 neliökilometriä.

Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri ja Luonto-liiton Hämeen piiri haluaisivat laajentaa Seitsemisen ja Helvetinjärven kansallispuistoja. Yhdistykset ovat jättäneet Pirkanmaan liitolle aloitteen, jossa toivotaan liiton tekevän ympäristöministeriölle ehdotuksen laajentamisesta.

Lisäksi yhdistykset esittävät, että Pirkanmaan liitto nostaisi kansallispuistojen yhdistämisen suojeluvarauksena mukaan uuden maakuntakaavan valmisteluun.

Kansallispuistojen laajentamisen ja yhdistämisen myötä Pirkanmaalle syntyisi yksi Etelä-Suomen merkittävimmistä kansallispuistoista. Kooltaan se olisi Lapin kansallispuistojen luokkaa.

Seitsemisen ja Helvetinjärven kansallispuistojen kokonaispinta-ala on noin 11 000 hehtaaria. Jos puistot yhdistetään liittämällä puistoihin niiden välisellä alueella olevia valtion omistamia metsämaita, kansallispuisto kattaisi kaikkiaan 21 000 hehtaarin suuruisen alueen.

Luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piirin mielestä näin suurella kansallispuistolla olisi jo merkitystä, kun Suomessa toteutetaan YK:n biodiversiteettisopimusta ja Euroopan unionin biodiversiteettistrategiaa.

Alue on Etelä-Suomessa ainoa laaja metsämanterealue, johon tämän kokoluokan kansallispuisto voitaisiin perustaa.

Etelä-Suomessa on noin 650 000 hehtaaria valtion metsämaita. Niistä Pohjois-Pirkanmaalla on yli 100 000 hehtaaria.

”Se on iso metsämanterealue. Ei tällaisia Etelä-Suomessa paljon ole”, sanoo Hannu Raittinen. Raittinen on Suomen luonnonsuojeluliiton (SLL) Pirkanmaan piirin hallituksen jäsen ja SLL Ylöjärvi ry:n puheenjohtaja.

Torstaina ilmoitettiin, että Suomen hallitus on päättänyt suojella 30 000 hehtaaria valtion omistamaa metsää. Kohteita on yli 40, mutta Pirkanmaalla niistä on vain kaksi.

Tosin luontokartoittajan mukaan torstaina kerrotusta luonnonsuojelupinta-alasta noin puolet on hyvin kasvavaa metsämaata, 30 prosenttia lähes tai täysin puutonta joutomaata ja 20 prosenttia kitumaata.

Raittisen mukaan aloitteen tekemisellä halutaan korostaa Pirkanmaan liitolle, että se ottaisi kansallispuistojen laajentamisen yhdeksi kohdaksi, kun se lähestyy puolueita ottaessaan kantaa tulevan hallituksen hallitusohjelmaan.

”Jotta kansallispuistoasioissa edetään, siinä on sekä maakuntaliiton että kuntien oltava vahvasti mukana”, Raittinen sanoo.

Raittisen mielestä ajankohta kahden pirkanmaalaisen kansallispuiston laajentamiselle on otollinen juuri nyt, sillä Pirkanmaan liitto on käynnistänyt maakuntakaavan valmistelutyön, jonka pääteemat ovat elonkirjo ja energia.

”Alue on laaja, ja sillä olisi todellista merkitystä myös luonnon monimuotoisuuden sekä hiilivarastojen kasvattamisen kannalta.”

Molemmissa kansallispuistoissa ja välialueella on tälläkin hetkellä monia merkittäviä ja arvokkaita kohteita.

”Luontokadon torjunta on hyvin merkittävä asia. Siihen on pakko panostaa, sillä sen torjuminen on elinehto maapallolle.”

Kansallispuistojen alueet ovat tärkeitä myös ihmisten virkistyskäytössä. Laajennetun ja yhdistetyn kansallispuiston kokoluokan alueella olisi merkitystä Tampereen ja Pirkanmaan alueen matkailulle.

”Luontomatkailu on kovassa kurssissa maailmalla. Ihmiset hakevat tällaisia autenttisia ja rauhallisia kohteita”, Raittinen sanoo. ”Tampereella on tällä hetkellä kova imu, ja Pirkanmaalla on monia merkittäviä kohteita lyhyen ajomatkan päässä Tampereesta. Tämä loisi siinäkin mielessä merkittävää potentiaalia.”

Seitsemisen kansallispuistossa suoritettiin metsän ennallistamispoltto rajatulla alueella kesällä 2021. Operaatiossa alue sytytettiin ja sammutettiin hallitusti. Lopputuloksena osa puista jää kasvamaan ja alueesta tulee monimuotoisempi.

Tarkennettu juttua 4.2. kello 17.25: Seitsemisen kansallispuisto sijaitsee Ylöjärven lisäksi myös Ikaalisten alueella, ei vain Ylöjärven alueella.