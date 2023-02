Miljardiraiteille taas uusi tyrmäys: Aika­säästön hinta 331 miljoonaa per minuutti

Konsulttiyhtiön laskelmien mukaan Suomiradasta hyötyisivät lähinnä tamperelaiset, mutta maksajiksi joutuisivat kaikki.

Uusi selvitys kyseenalaistaa Helsingin ja Tampereen välille suunnitellun Suomiradan kannattavuuden.

Suomirata on Helsingin ja Tampereen välille suunniteltu uusi, nopea raideyhteys. Sen halvempana vaihtoehtona on keskusteltu myös nykyisen Helsingin ja Tampereen välisen ratayhteyden, pääradan, parantamisesta.

Konsulttiyhtiö Finnish Consulting Group (FCG) laski Suomiradan hyötyjä ja haittoja verrattuna pääradan parantamiseen.

Konsulttiyhtiön selvityksen mukaan Suomiradan oletettu matka-aikasäästö maksaisi noin 331 miljoonaa euroa minuutilta, jos matka-aika olisi noin kuusitoista minuuttia parannettua päärataa nopeampi.

Pääradan parannus maksaisi vajaan miljardin, mutta Suomirata 5,3 miljardia. Suomiradan hintaan on laskettu mukaan myös Lentorata. Lentorata on suunniteltu kaukojunayhteys Pasilasta lentoasemalle ja edelleen Keravan Kytömaalle. Lentorata on edellytys Suomiradan rakentamiselle.

FCG:n selvitys on Hämeen liiton tilaama. Tiedossa on, että esimerkiksi Hämeenlinnassa ja Riihimäellä ei uudesta suorasta yhteydestä iloita, koska suurnopeusjuna ei pysähtyisi niiden asemilla.

FCG:n johtava asiantuntija Pasi Holm kertoo, että selvityksen aineisto on julkisista lähteistä peräisin ja sitä käytettiin myös hiljattain julkaistussa valtiovarainministeriön selvityksessä.

”Selvityksen päätulos on, että noin puolet matkustajista Helsingin ja Tampereen välillä tulisi edelleen käyttämään päärataa, noin puolet uutta suoraa linjaa”, Holm sanoo.

Lukema on Holmin mukaan eri kuin Suomiradan hankeyhtiöllä, joka laskee, että uusi rata vetäisi paljon enemmän matkustajia.

”Vaikka uusi suora linja tulisi, pääradalla olisi edelleen yli puolet matkustajista. He valitsevat pääradan, koska esimerkiksi helsinkiläiset matkustajat pyrkivät edelleen väliasemille, samoin väliasemien asukkaat matkustavat Helsinkiin ja Tampereelle.”

Selvityksen mukaan väliasemilta Keravan ja Lempäälän välillä matkalle lähtee ja matkansa päättää enemmän junamatkustajia kuin Tampereelta.

Sen mukaan pääradan väliasemilta tai väliasemille pendelöi työmatkoillaan noin 64 prosenttia ja pääteasemilta pääteasemille eli Tampereelle, Helsinkiin ja Vantaalle noin 36 prosenttia työllisistä.

Niinpä siis pelkästään Hämeenlinnasta ja Riihimäeltä pendelöi nyt Helsinkiin ja Vantaalle enemmän työllisiä kuin Tampereelta.

Holmia arveluttaa myös kustannuskysymys: Suorasta yhteydestä tulisi noin vartin nopeampi ja se maksaisi kuusi miljardia. Tamperelaiset hyötyisivät, kaikki maksaisivat, hän katsoo.

”Jos suora linja tulee, käy niin, että Tampere tulee Helsinkiä lähemmäs, mutta samalla Hämeenlinna, Hyvinkää ja Riihimäki siirtyvät kauemmas Helsingistä.”

Holm panisi rahat pääradan kunnostukseen. Parannetulla pääradalla nykyisetkin junat voisivat kulkea 220 kilometriä tunnissa.

