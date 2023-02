Alanyassa lomaileva Esa Kiuttu heräsi maan­järistykseen: ”Sen kyllä huomasi, että nyt on jotain enempi liikkeellä”

Satojen kilometrien päässä maanjäristyksen keskuksesta lomaileva Esa Kiuttu tunsi maanantaiöisen järistyksen. ”Talo selvästi huojui ja sänky sen mukana. Jopa henkarit kaapissa kolisivat”, hän kuvailee.

Turkin Alanyassa lomaileva Esa Kiuttu heräsi maanantain vastaisena yönä maata ravisuttaneeseen maanjäristykseen.

”Järistys oli niin voimakas, että se keinutti taloa. Talo selvästi huojui ja sänky sen mukana. Jopa henkarit kaapissa kolisivat”, Kiuttu kuvailee.

Kiuttu vilkaisi kelloa, hän muistaa sen olleen 4.25. Hyvin nopeasti puhelimen maanjäristyssovellukseen tuli ilmoitus Kaakkois-Turkissa, satojen kilometrien päässä, tapahtuneesta järistyksestä. Sovellus arvioi voimakkuudeksi 7,77 magnitudia.

Kiuttu on lomalla Turkissa vaimonsa kanssa. Vaimo ei esiinny uutisessa nimellään työnsä luoteen vuoksi.

”Rouva jäi ensimmäisen järistyksen jälkeen odottelemaan, tuleeko lisää. Itse taisin nukahtaa.”

Pariskunta on ollut Alanyassa joulusta asti. He ovat huomanneet aiemmin lomansa aikana viikoittain pienempiä, muutamia sekunteja kestäviä, maanjäristyksiä. Nekin ovat tuntuneet uudehkossa vuokrakerrostalossa keinuntana. Yleensä järistykset ovat olleet noin 4 tai 5 magnitudin luokkaa, ja niiden keskukset ovat olleet Välimerellä.

Maanantaiöisestä järistyksestä Kiuttu kuitenkin huomasi heti, että nyt on kyse isommasta järistyksestä. Ensinnäkin keinunta kesti pidempään, ehkä puoli minuuttia tai minuutin, Kiuttu arvioi.

”Välillä järistys heikkeni ja välillä se taas voimistui. Sen kyllä huomasi, että nyt on jotain enempi liikkeellä.”

Aamuyön järistyksen jälkeen tapahtui myös jälkijäristyksiä. Suurin mitattiin ilmeisesti iltapäiväyhdeltä paikallista aikaa. Kiuttu ja hänen vaimonsa tunsivat myös tämän järistyksen.

Pariskunta suhtautuu kuitenkin rauhallisesti järistyksiin.

”Alanya on alueena mannerlaatan keskellä eikä täällä juurikaan vakavampia järistyksiä tapahdu.”

Heidän tuntemistaan tienoolla asuvista suomalaisista moni muukin oli tuntenut yöllisen järistyksen. Mistään vakavasta he eivät ole tutuiltaan kuulleet. Tietoja ja kuulumisia he ovat vaihtaneet kymmenien tuttujensa kanssa Whatsappin ja Facebookin välityksellä.

”Meillä on ollut myös televisio koko päivän auki ja katsomme uutisia järistysalueelta. Se on kauheaa katsottavaa.”

Turkki on pariskunnalle tuttu maa. He ovat lomailleet suomalaisten suosimassa rantalomakohteessa jo parinkymmenen vuoden ajan. Maa on tullut tutuksi ja paikallisten toimintatavat myös.

”Selvästi pelastustoimet käynnistyivät välittömästi ja hätämajoitusta on järjestetty. Kyllä Turkissa osataan toimia”, Kiuttu sanoo.

Vaikka järistysalue on maantieteellisesti kaukana, tapahtumien kauheus, suru ja ihmisten jääminen kodittomaksi koskettaa Alanyassakin.

”Suomalaiselle se on aivan käsittämätön ajatus, että talot ovat romahtaneet niskaan. Turkissa vaara kuitenkin tiedotetaan ja täällä puretaan paljon vanhoja taloja ja korvataan niitä järistyksenkestävillä”, Kiuttu sanoo.

Kiuttu ja hänen vaimonsa ovatkin ihastelleet sitä ripeyttä ja järjestyksellisyyttä, jolla Turkissa ollaan organisoitu apua sitä tarvitseville. Myös Alanyaan on ilmestynyt keräyspiste, johon saa viedä muun muassa vaatteita ja lämmittimiä. Nämä toimitetaan sitten onnettomuusalueelle niitä tarvitseville.

Kiuttu kävi iltapäivällä vaimonsa kanssa lahjoittamassa tavaraa niitä tarvitseville. Avustuspisteellä oli valtava määrä lahjoitettua tavaraa, kuten patjoja, tyynyjä ja lämpöpattereita, Kiuttu kuvailee.

Pariskunta lahjoitti itse pipoja, pesuaineita, vauvan pyllyjen pyyhkeitä, hygieniatarvikkeita ja rahaa.