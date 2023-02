Suomen sisällä on maantieteellisiä eroja sairauden ilmaantuvuudessa. Yleinen geenimuunnos aiheuttaa puolet otsalohko­dementiatapauksista Suomessa.

Otsalohkodementia on Pohjois-Savossa yleisempää kuin muualla Euroopassa, selviää tuoreesta tutkimuksesta. Siinä oli mukana 13 eurooppalaista tutkimuskeskusta yhdeksästä maasta. Suomesta tutkimuksessa oli mukana Itä-Suomen yliopiston tutkijoita.

Tutkimuksen mukaan otsalohkodementian ilmaantuvuus oli Pohjois-Savon alueella noin 7 tapausta 100 000 henkilövuotta kohti, kun taas Euroopan keskimääräinen ilmaantuvuus oli 2,63 tapausta 100 000 henkilövuotta kohti.

Tutkimustulokset on julkaistu arvostetussa lääketieteellisessä JAMA Neurology -lehdessä.

Myös Suomen sisällä on maantieteellisiä eroja otsalohkodementian ilmaantuvuudessa. Pohjois-Pohjanmaalla ilmaantuvuus oli lähellä eurooppalaista keskiarvoa.

Tutkimuksessa selvisi myös, että keskimääräinen sairastumisikä otsalohkodementiaan on 66 vuotta. Se on huomattavasti korkeampi kuin mitä aiemmin on ajateltu. Otsalohkodementiaa on tyypillisesti pidetty erityisesti työikäisten sairautena.

”Meidän tulee ottaa uudet tulokset huomioon muistipoliklinikoiden toimintaa ja diagnostisia polkuja suunniteltaessa. Tulosten perusteella näyttää siltä, että aiempi käsitys otsalohkodementian puhkeamisesta pääosin vain työiässä ei pidä paikkaansa”, sanoo tutkimuksessa mukana ollut dosentti Eino Solje Itä-Suomen yliopistosta tiedotteessa.

Suomessa yleinen geenimuunnos aiheuttaa puolet otsalohkodementiatapauksista. Geenimuunnos on meillä merkittävästi yleisempi kuin muualla maailmassa.