Kuvakaappauskiistan oikeudenkäyntikuluista tuli Sanomalle yli 100 000 euron lasku. Lisäksi sen omat oikeudenkäyntikulut nousivat nekin yli 100 000 euroon. Markkinaoikeus antoi päätöksen tänään.

F1-kuljettaja Kimi Räikkösen lumiukkokuvan julkaisu tuli kalliiksi Helsingin Sanomia julkaisevalle Sanoma Media Finlandille.

Markkinaoikeus määräsi mediayhtiön maksamaan Räikköselle 7 000 euroa tekijänoikeuslain mukaisena hyvityksenä ja korvaamaan myös Räikkösen oikeudenkäyntikulut, jotka ovat lähes 111 000 euroa.

Tämän lisäksi Sanoman omat oikeudenkäyntikulut olivat noin 101 000 euroa.

Oikeus katsoi, ettei yhtiöllä ollut oikeutta julkaista Räikkösen Instagram-palvelussa ollutta kuvaa Helsingin Sanomien verkkoversiossa jutussa, jonka otsikko oli ”Kimi Räikkönen hauskuutti seuraajiaan ja poseerasi lumesta tehdyn ’kolmannen veljen’ kanssa”.

HS julkaisi 13. tammikuuta 2021 pienen jutun, joka perustui Räikkösen Instagram Stories -osiossa esittelemään kuvaan. Siinä Räikkönen seisoo lumiukon vieressä talvisella pihalla ja kuvassa on teksti ”the third brother”.

HS:n jutussaan julkaisema kuva oli siis kuvakaappaus Räikkösen Instagram-tilistä, jonka ominaisuus on olla nähtävissä vain 24 tuntia.

Oikeus myös määräsi lehden poistamaan jutun yleisön saatavilta.

Oikeudellinen kysymys siis oli, saako jutun yhteydessä julkaista Räikkösen tekijänoikeuslain mukaista suojaa nauttivan valokuvan ilman hänen lupaansa.

Markkinaoikeuden mukaan ei siis saanut.

Olennainen käsite tapauksessa on päiväntapahtuma. Se tarkoittaa tapahtumaa tai tilannetta, joka on objektiivisestikin arvioituna uutisellinen asia ja jossa on tiedonintressi. Se ei siis ole pelkkä yleisöä kiinnostava asia.

Oikeus katsoi, ettei lumiukkokuvassa ollut kyse päiväntapahtuman selostamisesta eikä oikeutta kuvan käyttämiseen siksi ollut.

Se pohti asiaa myös sananvapauden näkökulmasta ja totesi, että lehdistöllä on oikeus julkaista verkkoartikkeli myös kyseessä olevan kaltaisista seikoista oman toimituksellisen päätäntävaltansa perusteella.

”Kysymys on ainoastaan siitä, saako verkkoartikkelin yhteydessä siteerata tekijänoikeuslain mukaista suojaa nauttivaa Räikkösen julkistamaa valokuvaa ilman hänen lupaansa”, oikeus toteaa.

Ratkaisuun sisältyy myös eräänlainen ehdotus. Oikeuden mukaan lehti olisi myös voinut kuvata valokuvan sisältöä myös muulla tavoin kuin kuvakaappauksen avulla, esimerkiksi selostamalla sitä sanallisesti.

Lehdellä ei oikeuden mukaan ollut niin sanottua sitaattioikeuttakaan julkaista kuvaa, kuten se julkaisi.

”Lainaaminen ei ole tapahtunut hyvän tavan mukaisesti eikä tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa”, se linjasi.

Tuomioon voi vielä hakea muutosta korkeimmasta oikeudesta, jos se myöntää valitusluvan.

Tapaus ei ollut ensimmäinen kerta, kun markkinaoikeus ratkoo Räikkösen ja median välejä tekijänoikeuksiin liittyvässä kuvakaappauskiistassa.

Edellinen riita sai ratkaisunsa markkinaoikeudelta huhtikuussa 2021, jolloin Iltalehti ja Ilta-Sanomat molemmat tuomittiin maksamaan tekijänoikeuslain mukaisena hyvityksenä 5 000 euroa ja oikeudenkäyntikulut, jotka nousivat 65 000 euroon.

Molemmat lehdet julkaisivat jutun, joka perustui Räikkösen Instagramin Stories -osaan.

Räikkönen oli huhtikuussa 2020 perheensä kanssa huoltoasemalla ja julkaisi kuvan, jossa hän oli peittänyt huoltoaseman tuotteen nimestä osan. Jäljelle jäi pelkästään ”kuuma minttu”. Se oli viittaus Räikkösen Minttu-vaimoon.

Molemmat lehdet tekivät jutun, jossa kerrottiin Räikkösen vitsistä, ja laittoivat kuvakaappauksen kuvasta osaksi juttua.

Olennaista näissäkin ratkaisussa oli päiväntapahtuman käsite.

Markkinaoikeuden mukaan jutuissa ei ollut kyse päiväntapahtuman selostamisesta, eikä lehdillä siten ollut oikeutta julkaista valokuvaa.

Sen mukaan Räikkösen kuuluisuus ei tee jokaisesta hänen arkielämässään tapahtuvasta tapahtumasta päiväntapahtumaa, vaikka nämä voivatkin kiinnostaa iltapäivälehtien lukijoita.

Siten kuvakaappauksen julkaisemiselle ei ollut mitään demokraattiseen yhteiskuntaan kuuluvaa tiedonvälitykseen perustuvaa syytä, markkinaoikeus totesi tuolloin.

Uutinen täydentyy.

Helsingin Sanomat ja Ilta-Sanomat kuuluvat molemmat Sanoma-konserniin.