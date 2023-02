Näin viinaa voi tilata netistä ongelmitta – Jos tuomioistuinta on uskominen

HS kävi läpi, mitä tuore hovioikeuden tuomio sanoo alkoholin nettitilaamisesta kuluttajan näkökulmasta.

Onko alkoholin osto nettikauppiailta nyt jotenkin laillisempaa, kun Helsingin hovioikeus tiistaina antoi ratkaisun, jota asiantuntijat kiittelivät selkeydestä?

Suomalaiset ovat parikymmentä vuotta ostaneet alkoholia netistä ulkomaisilta kauppiailta, koska se on ollut halvempaa. Ja halvempaa se on ollut, koska ostajat ovat jättäneet verot maksamatta.

Siitä on tullut juhlia edeltävä suomalainen jännitysnäytelmä, joka on usein päättynyt helpotuksen huokaisuun, kun kuljetusfirma on tuonut kotiovelle tilatut halvat alkoholit. Eikä juuri kukaan ole ilmoittanut niistä verottajalle.

Jännitys on koitunut siitä, jääkö tilaus tullin haaviin. Joskus on jäänyt ja nykyisin yhä useammin, koska tulli ja verottaja tehostivat valvontaansa marraskuussa ja jatkavat sitä loppuvuoden. Se on johtanut tilausten vähenemiseen kiivaimmista koronavuosista.

Muuttuiko tilanne nyt jotenkin?

Hovioikeuden tuomiossa huomio kiinnittyy ainakin kahteen seikkaan.

Ensinnäkin oikeus katsoi, ettei alkoholijuomien maahantuonti sellaisenaan ollut alkoholilainsäädännön vastaista.

Samoin niin sanottu etämyynti ulkomailta ostajille Suomeen ei ole rangaistavaa, koska tällaista kohtaa ei laista löydy.

Näin siis oikeuden tulkinnan mukaan netin viina-, viini-, olut- ja lonkerokauppiaat voivat huoletta jatkaa etämyyntiään. Kun ei ole erikseen laissa kielletty, on sallittu.

Kolmas huomio on se, että tapauksessa tuli kohtuullisen kova vankeustuomio törkeästä veropetoksesta myyjälle, mutta ostajan huoli se ei ole. Mies tuomittiin, koska hänen yhtiönsä järjesteli kuljetusta, mikä oli etämyyntiä, mikä taas toi verovelvollisuuden.

Viinan tilaamisen mutkikkuudesta kertoo se, että kolmejäseninen hovioikeuskaan ei päässyt yksimielisyyteen tästä kysymyksestä, yksi heistä olisi hylännyt tämän syytteen.

On myös tarpeen muistaa, että päätös ei ole lainvoimainen. Niinpä oikeuden tulkinnan lopullisuuteen ei kannata sokeasti ainakaan vielä luottaa.

Monitulkintaiset ja vaikeita termejä sisältävät viranomaisohjeet ovat aina olleet osa tilaamista eikä suurin osa tilaajista ole niistä paljon välittänytkään.

Verohallinto on arvioinut, että valmisteverot maksettiin 2021 vain noin yhdestä prosentista netistä tilatuista alkoholijuomista. Siksi Suomi on menettänyt vuosittain jopa sadan miljoonan verotulot.

” Tilata saa, mutta jonkun pitää maksaa verot.

Verottajan kanta tilaamisen laillisuuspuoleen on selvä.

”Hovioikeuden päätös ei verotuksellisessa mielessä muuta tilannetta”, sanoo verohallinnon ohjaus- ja valvontapäällikkö Sami Peltola.

Lyhyesti: tilata saa, mutta jonkun pitää maksaa verot, joko ostajan tai myyjän.

”Kuljetuksen järjestäminen on avainasia, joka vaikuttaa verovelvollisuusaseman määräytymiseen. Eri kaupoissa on erilaisia toimitusehtoja. Kuluttaja joutuu tässä olemaan tarkkana”, Peltola sanoo.

Jos suomalainen ostaja nyt haluaa ostaa netin kautta toisesta EU-maasta laatikon kuohuviiniä tervetuliaismaljoiksi, useamman laatikon saunakaljoja ja päälle vielä teräviä, miten toimia nyt annetun tuomion mukaan laillisesti?

Ratkaiseva asia on kuljetuksen järjestäminen. Jos alkoholia tilaa toisessa EU-maassa sijaitsevasta verkkokaupasta, vastuu verojen maksamisesta riippuu siitä, miten kuljetus on järjestetty.

”Ensin pitää tutustua kaupan toimitusehtoihin eli siihen, kuka vastaa kuljetuksen järjestämisestä. Jos se on myyjä, se on silloin valmisteverovelvollinen.”

Sen voi huomata helposti: alkoholin hinta on tällöin selvästi korkeampi.

Mutta jos tilaaja järjestää itse kuljetuksen, kyse on etäostamisesta, jolloin vastuu veroista on ostajalla. Tilaamiseen tulee tällöin uusi elementti, ennakkoilmoitus.

”Jos ostaja järjestää kuljetuksen, pitää antaa Omavero-palvelussa ennakkoilmoitus ja asettaa vakuus. Siinä ilmoitetaan laadut ja määrät, Omavero laskee sitten veron määrän. Tämä pitää olla tehtynä ennen kuin kuljetus lähtee.”

Tässä vaiheessa kuluttaja voi myös tulla toisiin ajatuksiin.

Verottajan esimerkissä 24 tölkin pakkaus tavallista lageria maksaa ulkomaisessa verkkokaupassa 13,90 euroa. Keskioluen alkoholivero on 13,86 euroa ja tölkissä myytävän juoman juomapakkausvero 4,03 euroa.

Valmisteverojen osuus on siis yhteensä 17,89 euroa ja verollinen hinta 24 tölkille yhteensä 31,79 euroa. Se on jotakuinkin samaa luokkaa kuin lähikaupassa.