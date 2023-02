Kuukausien kyselyiden jälkeen Arja Paanaselle annettiin ymmärtää, ettei uutta työlupaa tai viisumia ole heltiämässä. IS:n vastaava päätoimittaja pitää Venäjän toimintaa tahallisena.

Venäjä on estänyt Ilta-Sanomien Venäjään erikoistuneen toimittajan Arja Paanasen pääsyn maahan.

IS kertoo, että Paananen ei ainakaan toistaiseksi voi jatkaa työskentelyään Venäjällä, koska maan ulkoministeriö ei suostu myöntämään hänelle vaadittavaa akkreditointia ja kirjeenvaihtajaviisumia.

Paanasella on ollut kirjeenvaihtajan työlupa vuodesta 1990, ja hän on asunut Venäjällä useissa eri jaksoissa.

IS:n mukaan akkreditointia ei hyväksytty enää viime lokakuussa. Tammikuun lopussa useiden kyselyiden jälkeen Venäjän ulkoministeriö antoi käytännössä ymmärtää, ettei uutta työlupaa tai viisumia ole enää tulossa.

Ulkoministeriöstä kerrottiin, ettei asian käsittelylle voi antaa ”mitään perspektiiviä”. Keskiviikkona Paanaselle viestittiin, ettei tilanne ole muuttunut.

Ilta-Sanomien vastaava päätoimittaja Johanna Lahti pitää toimintaa ”selvästi tahallisena”. IS:n mukaan Paananen lienee ainut suomalainen pysyvän kirjeenvaihtajan statuksella työskentelevä toimittaja, jonka pääsy Venäjälle on estetty tarkoituksella.

Paananen aikoo kaikesta huolimatta jatkaa uutisointiaan Venäjästä.

Paananen on työskennellyt IS:ssä 28 vuotta, jonka aikana hän on nähnyt Neuvostoliiton romahduksen ja Vladimir Putinin valtakauden vaiheet. Paananen on palkittu työstään Bonnierin Suurella journalistipalkinnolla.

Ilta-Sanomien ja Helsingin Sanomien sivut estettiin Venäjällä viime vuonna sen jälkeen, kun lehdet aloittivat venäjänkielisten uutisten julkaisun sivuillaan.