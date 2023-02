Sisäministeriön mukaan väestönsuojapaikkoja on riittävästi. Poikkeustilanteessa suojautumisen tarve on usein paikallinen ja väestöä voidaan tarvittaessa siirtää.

Eniten väestönsuojapaikkoja suhteessa väestöön on Helsingissä. Kuvassa Merihaan kallioväestönsuoja, jossa on myös tiloja liikuntaharrastuksille.

Suomessa on noin 4,8 miljoonalle ihmiselle paikkoja väestönsuojissa, selviää sisäministeriön tuoreesta selvityksestä. Määrä vastaa noin 87:ää prosenttia Suomen noin 5,5 miljoonasta asukkaasta.

Sisäministeriön mukaan maassa on kaikkiaan noin 50 000 väestönsuojaa. Ministeriön mukaan väestönsuojia on riittävästi.

Suurissa kaupungeissa väestönsuojapaikkoja voi olla jopa enemmän kuin asukkaita. Hyvinvointialueittain tarkasteltuna eniten paikkoja on Helsingissä, jossa paikkoja on 34 prosenttia enemmän kuin väestöä.

”Helsinki on hyvä esimerkki siitä, miten liikkuvaa väestöä suojattaisiin. Helsingissä käydään paljon lähialueilta lyhyillä vierailulla työ- ja vapaa-aikana. Väestönsuojapaikkoja onkin reilusti enemmän kuin pääkaupungissa on väestöä”, sisäministeriön projektipäällikkö Irene Pasi selventää tiedotteessa.

Seuraavaksi eniten paikkoja väestöön suhteutettuna on Vantaan ja Keravan alueella, jossa paikkoja on 13 prosenttia väestöä enemmän. Vähiten väestönsuojia on Etelä-Pohjanmaalla, jossa paikkoja on 48 prosentille väestöstä.

”Kun alue koostuu pääosin pienistä paikkakunnista, on todennäköisempää, että myös väestönsuojia on vähemmän. Seinäjoella väestönsuojapaikkoja on selvästi muita Etelä-Pohjanmaan kuntia enemmän”, Pasi sanoo.

Valtaosalla hyvinvointialueista paikkoja on noin 60–80 prosentille väestöstä.

Selvityksen tiedot suojapaikoista perustuvat pelastuslaitoksilta saatuihin tietoihin, sisäministeriön aiempiin tietoihin sekä Tilastokeskuksen rakennus- ja asuntotuotantotietoihin.

Aiemman arvion mukaan väestönsuojia oli 54 000 ja niissä oli tilaa 4,4 miljoonalle ihmiselle. Uudessa arviossa väestönsuojia on vähemmän mutta paikkoja enemmän.

Sisäministeriön Pasi muistuttaa tiedotteessa, ettei Suomeen kohdistu tällä hetkellä sotilaallista uhkaa. Jos väestönsuojat otettaisiin käyttöön, suojautumisen tarve olisi useimmiten paikallista.

”Suojautumis­tilanteessa alueilla on vähemmän ihmisiä kuin normaalitilanteissa. Suomi on myös suuri maa, jossa väestöä voitaisiin siirtää tarvittaessa.”