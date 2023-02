Pohjois-Savon käräjäoikeus tuomitsi naisen kavalluksesta. Hän ei ilmoittanut Kuopion kaupungille hänelle virheellisesti maksetusta palkasta.

Kuopion kaupunki maksoi kymmenen kuukauden ajan palkkaa hoitajalle, joka ei ollut aloittanut hänelle tarjotussa työsuhteessa.

Nainen oli valittu töihin muun muassa vanhusten hoidosta vastaavalle palvelualueelle elokuussa vuonna 2019. Ennen työsuhteen alkamista hän oli kuitenkin ilmoittanut kaupungille, ettei ota työtä vastaan. Hän ei allekirjoittanut työsopimusta, eikä toimittanut työnantajalle tilinumeroaan. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että tilinumero oli työnantajalla entuudestaan.

Naiselle ehdittiin maksaa 21 612 euroa bruttopalkkaa ennen kuin virhe huomattiin. Nainen on myöntänyt havainneensa virheen heti elokuussa. Hän ei kuitenkaan ilmoittanut virheestä kaupungille, vaan käytti rahaa menoihinsa.

Pohjois-Savon käräjäoikeus tuomitsi naisen kavalluksesta tammikuussa.

Huolimattomuus kaupungin puolelta lievensi tuomiota. Tapahtuma-aikaan Kuopion kaupungin henkilöstö- ja hallintopäällikkönä työskennellyt Kaija Kähkönen sanoo, että kyse oli kaupungin puolelta inhimillisestä virheestä.

”Kesällä oli esimiesvaihdoksia ja paljon sijaisia. Siitä johtuen asia jäi jollain tavalla huomaamatta.”

Kaupungin nykyinen henkilöstöjohtaja Terttu Ruotsalainen kertoo, että palvelujaksosta on tehty etukäteen ilmoitus palkkajärjestelmään. Järjestelmästä löytyy myös henkilölle tehty työsopimus, jota ei kuitenkaan ole allekirjoitettu.

Tuomittu on kertonut ilmoittaneensa puhelimitse kaupungin työntekijälle, ettei ota työtä vastaan. On kuitenkin epäselvää, kuka työntekijä on ollut.

”Tämä yksityiskohta on vielä selvityksessä”, Kuopion kaupungin lakimies Vesa Toivonen sanoo.

Voi olla, että esihenkilöt ovat saaneet tiedon, mutta sitä ei ole välitetty palkanmaksuun. On myös mahdollista, että uuden työntekijän puuttuminen on jäänyt kokonaan huomaamatta.

”Tällä hetkellä meillä ja muillakin kaupungeilla on hoivapalveluissa hoitajapula, joten on ihan inhimillistä, että tällainen yksittäinen asia jää siinä kaiken kiireen keskellä huomiotta”, Ruotsalainen sanoo.

Hänen mukaansa tapaus on valitettava sekä työntekijän että Kuopion kaupungin kannalta.

Käräjäoikeus velvoitti tuomitun palauttamaan hänelle virheellisesti maksetun palkan kaupungille. Lisäksi hänet tuomittiin sakkorangaistukseen.

Lain mukaan tuomitulla olisi ollut velvollisuus ilmoittaa asiasta kaupungille. Tekoa ei kuitenkaan pidetty törkeänä kaupungin huolimattoman menettelyn ja tuomitun hankalan elämäntilanteen takia.

Tuomio on lainvoimainen.