Oikeudenkäynti alkoi perjantaina. HS seuraa oikeudenkäyntiä paikan päällä.

Oulun käräjäoikeus alkoi perjantaiaamuna käsitellä poikkeuksellista henkirikosta. Syyttäjä vaatii elinkautista vankeusrangaistusta 20-vuotiaalle miehelle 17-vuotiaan pojan murhasta sekä viidestä murhan yrityksestä.

Murhan yritykset kohdistuivat syytteen mukaan surmatun pojan perheenjäseniin.

Syytteen mukaan tekohetkellä 19-vuotias mies surmasi pojan teräaseella tämän kotipihassa Raahessa 28. lokakuuta perjantain vastaisena yönä. Henkirikos oli poikkeuksellisen raaka.

Syyttäjän mukaan hyökkääjä oli pukeutunut Halloween-kauhuelokuvan fiktiiviseksi sarjamurhaajahahmoksi Michael Myersiksi. Hänellä oli hahmoa esittävä naamari ja samanlainen haalari, jota hahmo käytti elokuvassa.

Mies suunnitteli tekoa syyttäjän mukaan useita viikkoja. Suunnitelmana oli surmata koko perhe samalla tavalla kuin sarjamurhaaja toimi kauhuelokuvassa.

Syyttäjän mukaan miehen tarkoituksena oli aiheuttaa asullaan uhriperheessä pakokauhua. Alun perin hänen piti toteuttaa teot halloween-päivänä 30. lokakuuta, mutta hän päätti aikaistaa tekoa.

Lisäksi hän oli ostanut raahelaisesta tavaratalon isokokoisen teräaseen, joka oli syyttäjän mukaan samanlainen kuin fiktiivisellä sarjamurhaajalla.

Raahen keskustassa yksin asunut mies lähti liikkeelle polkupyörällä kello kymmenen aikaan illalla ja meni uhrin kotitalolle 13 kilometrin päähän keskustasta. Mukanaan hänellä oli repussa naamio sekä surmaamisessa käytetyn veitsen lisäksi toinen veitsi. Sen hän otti mukaan siltä varalta, että surmaamistilanne olisi vaatinut kahden tekovälineen käyttöä.

Koska uhriperheen talon ovet olivat lukossa, hän murtautui ulkovarastoon ja otti sieltä kirveen tarkoituksenaan murtaa talon takaovi.

Ennen kuin tekijä ehti tunkeutua taloon, 17-vuotias saapui pihaan autolla. Mies päätti syyttäjän mukaan tappaa tämän ensin ja saada uhrilta avaimet, joilla tunkeutua taloon.

Hyökkääjä hiipi hämärällä pihamaalla pysäköityä autoa näkösuojana käyttäen uhrin lähelle. Sen jälkeen hän käveli vauhdikkaasti uhria kohti ja alkoi heti lyödä tätä veitsellä.

Syyttäjän mukaan uhri ei tunnistanut hyökkääjää, koska tällä oli maski eikä hän puhunut mitään. He tunsivat toisensa entuudestaan.

17-vuotias poika yritti vastustella hyökkääjää ja puolustautua lyöntejä vastaan.

Hyökkääjä aiheutti uhrille haastehakemuksen mukaan muun muassa kymmeniä pisto- ja viiltohaavoja. Lisäksi uhri sai käsiinsä haavoja, kun hän yritti torjua iskuja.

Syyttäjän mukaan syytetty raahasi välillä poikaa, jotta asunnosta ei kuultaisi tämän huutoja. Uhri kuoli vammoihin tapahtumapaikalla.

Henkirikoksen jälkeen tekijä oli syyttäjän mukaan haavoittunut, tunsi voimiensa hiipuvan ja päätti luopua muun perheen surmaamisesta. Hän poistui paikalta polkupyörällä.

Keskustaan palattuaan tekijä saapui Raahen poliisilaitoksen pihaan ja jätti reppunsa tekovälineineen poliisilaitoksen etuovelle. Vähän myöhemmin poliisi tapasi pyörällä liikkuneen tekijän keskustassa ja otti tämän kiinni.

Poliisipartion yhytettyä miehen tämä tunnusti tapon ja nimesi tekopaikan. Mies vietiin poliisivankilaan. Alkoholi- ja huumetestien tulokset olivat negatiiviset.

Poliisin mentyä yöllä tapahtumapaikalle uhri todettiin kuolleeksi ja perhe joutui vastaanottamaan suruviestin.

Poliisi tiedotti pian henkirikoksen jälkeen, että epäilty on tunnustanut syyllisyytensä tekoon.

Syytetty kiistää murhan mutta myöntää syyllistyneensä tappoon. Murhan yritysten sijasta hän katsoo syyllistyneensä törkeän henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmisteluun.

Puolustus pyytää kirjallisessa vastauksessaan, että käräjäoikeus määrää syytetyn mielentilatutkimukseen.

Asianomistajien eli perheen edustaja korosti oikeudessa, että 17-vuotias uhri käytännössä pelasti perheensä. Lohduton suru perheenjäsenen menettämisestä ei poistu koskaan, hän totesi.

Oikeuskäsittelyyn on varattu Oulun käräjäoikeudessa yksi päivä. Murhasta syytetty ei ole oikeudessa fyysisesti paikalla, vaan osallistuu istuntoon videoyhteyden välityksellä.

Syyttäjän mukaan teon motiivi oli kostaa perheelle se, että mies koki ajautuneensa ulos kaveriporukasta. Mies ei tuntenut perhettä hyvin, eikä ollut koskaan käynyt heidän talonsa sisällä. Hän oli ollut rinnakkaisluokalla yläasteella uhrin isoveljen kanssa.

Tapahtumien kulkua pidettiin oikeudessa riidattomana. Puolustus korosti, että tekijän henkinen tila on voinut olla pitkään heikko.

Kyseessä on puolustuksen mukaan ollut normaali nuori mies, joka on kirjoittanut ylioppilaaksi.

”Armeija ei ollut hänelle mieluisa paikka, turha kuri ja tuvassa asuminen on tuottanut vaikeuksia. Se, että hän on kertonut viranomaisille väärän selonteon siitä, että on käyttänyt huumausaineita, on johtanut siihen, että hänet on laitettu suoraan kotiin”, totesi puolustus.

Myöhemmin mies oli menettänyt myös työnsä Raahen terästehtaalla.

Tekijä oli muuttanut asumaan omilleen maaliskuussa 2022, minkä jälkeen hän oli puolustuksen mukaan alkanut eristäytyä ja uppoutunut pelimaailmaan.

Elokuussa mies oli yrittänyt itsemurhaa ja kiivennyt korkean talon katolle aikomuksena hypätä. Hänet oli pelastettu ja toimitettu Ouluun psykiatrian poliklinikalle.

Myöhemmin hänet siirrettiin sairaalaan lähemmäs kotia ja hän pääsi viikonloppuisin lomalle. Tuossa vaiheessa kuvioon tulivat puolustuksen mukaan Halloween-elokuvat.

Syyskuussa mies oli kertonut lääkärilleen ajatuksistaan surmaamisesta ja oli nimennyt perheen veljekset. Miehen lääkitystä oli muutettu, mutta lomat pyörivät yhä samaan tapaan kuin aiemmin.

Uutinen päivittyy.