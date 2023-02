Syyttäjä vaatii miehelle vähintään kolmen vuoden vankeutta Porissa heinäkuussa 2021 tapahtuneesta turmasta.

Syyttäjä vaatii ehdotonta vankeusrangaistusta miehelle, joka ajoi moottoripyörällä puomien ohi tasoristeykseen suoraan lähestyneen junan alle. Miehen kyydissä ollut nainen kuoli törmäyksessä.

Miestä syytetään muun muassa törkeästä kuolemantuottamuksesta. Syytettä käsiteltiin perjantaina Satakunnan käräjäoikeudessa.

Turma tapahtui heinäkuun 2021 alussa Porissa Karjarannantien tasoristeyksessä. Syyttäjän mukaan mies oli tapahtumahetkellä useiden huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena.

Tasoristeyksen puomit olivat alhaalla, ja molemmilla puolilla risteystä oli useita ajoneuvoja jonossa odottamassa.

”[Syytetty] on täysin piittaamatta lähestyvästä junasta, alhaalla olevista puomeista, eteensä pysähtyneistä ajoneuvoista ja [uhrin] yrityksistä viittoilla käsillään kiinnittääkseen [syytetyn] huomion lähestyvään junaan ajanut kiihdyttäen kohti tasoristeystä, ohittanut omalla puolellaan ennen puomeja pysähdyksissä olleet vähintään 2–3 ajoneuvoa käyttäen vastaantulevan liikenteen kaistaa, ohittanut alhaalla olevan puomin ja ajanut puomin ohi viistoon tasoristeykseen junaraiteille suoraan lähestyvän junan eteen”, syyttäjän haastehakemuksessa sanotaan.

Junan veturin keula osui moottoripyörään niin, että mies päätyi rautatien toiselle puolelle ja nainen raahautui junan mukana useiden kymmenien metrien matkan. Hän kuoli saamiinsa vakaviin vammoihin.

”[Syytetyn] menettely on ollut täysin piittaamatonta, ja kyse on ollut tietoisesta riskinotosta suhteessa erityisesti [uhrin] mutta myös muiden ihmisten henkeen ja terveyteen sekä liikenneturvallisuuteen muutoin. [Syytetyn] huolimattomuus on ollut jopa poikkeuksellisen törkeää ja rikos myös kokonaisuutena arvostellen törkeä”, syyttäjä sanoi.

Syyttäjä vaatii miehelle yli kolmen vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta. Syyttäjän mukaan rangaistusta mitattaessa tulee koventamisperusteena ottaa huomioon, että mies on lukuisia kertoja aikaisemminkin syyllistynyt muiden rikosten ohella myös liikennerikoksiin ja huumerikoksiin.

Kirjallisessa vastauksessaan käräjäoikeudelle mies on myöntänyt teot.