Oikeuden mukaan kuluttaja ei voi vielä tällä hetkellä pitää kasviliha-ilmaisua niin vakiintuneena, että sen perusteella tietäisi, mitä ostaa.

Voiko ruokavalmistaja myydä kasvistuotteitaan markkinointinimillä ”Muu kasvilihapulla” ja ”Muu Burgerpihvi”, vaikka ne eivät siis sisällä lainkaan eläimistä peräisin olevaa lihaa?

Korkein hallinto-oikeus (KHO) ratkoi tuomiossaan maanantaina elintarvikeyhtiö Poutun ja elintarvikeviranomaisen vuosia jatkuneen kiistan termien käytöstä.

Se katsoi, että sanaa ”kasviliha” ei voida vielä tällä hetkellä pitää suomen kielessä sillä tavoin vakiintuneena ilmaisuna, että kuluttaja ymmärtäisi ilman selittämistä tuotteen olevan lihaa jäljittelevä, täysin kasviperäinen elintarvike.

Siksi ilmaisua ”kasviliha” voidaan pitää elintarviketietoasetuksen vastaisesti kuluttajaa harhaan johtavana.

Kyse on riidasta, jossa Pouttu vuonna 2019 ensin toi markkinoille tuotesarjan Pouttu Muu, jossa käytettiin sanoja kasviliha-, burgerpihvi- ja kasvilihapulla.

Keski-Pohjanmaan elintarvike­valvonta­viranomainen määräsi sittemmin yhtiön muuttamaan markkinointinimet sellaisiksi, etteivät ne johda harhaan eivätkä viittaa siihen, että tuotteet sisältäisivät lihaa.

Myöhemmin hallinto-oikeus hylkäsi Poutun tekemän valituksen ja nyt KHO pääosin katsoi samoin eli kielsi kasviliha-sanan.

Sen mukaan ”lihalla” tarkoitettiin EU:n elintarviketietoasetuksen ja hygienia-asetuksen mukaan vain eläimistä saatavia ja ihmisravinnoksi kelpaavia osia. Ja siksi esimerkiksi tuotteen ”Muu Kasvilihapulla” pakkauksesta saattoi kuluttajalle syntyä vaikutelma, että kyseessä oli lihapohjainen lihapulla, johon oli lisätty kasvista.

Sen sijaan markkinointinimi ”Muu Burgerpihvi” ei KHO:n mukaan johda kuluttajaa harhaan ja sitä saattoi käyttää. Kuluttaja ei todennäköisesti enää miellä nimitystä ”burgerpihvi” yksinomaan lihaa sisältäväksi tuotteeksi, se toteaa.

Poutun mukaan nimitykset eivät johtaneet harhaan. Sen mukaan kasviliha-sana on jo vakiintunut ilmaisu ja se on verrattavissa esimerkiksi hedelmälihaan tai kauramaitoon. Se perusteli kantaansa silläkin, että kasvilihaan verrattavia nimityksiä on käytössä myös muilla kielialueilla.

Sen mukaan sana ”Muu” korosti, että kyse on muusta kuin lihasta.

Lue lisää: Moni lihahedonisti hylkää pian lihansyönnin, uhoaa Poutusta irronneen vegeyhtiön johtaja Mikko Karell – nyt hän kertoo, miksi

Lue lisää: Pouttu valittaa kasviliha-termin kieltämisestä hallinto-oikeuteen – yhtiön käräytti kilpailija