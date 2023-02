Etelä-Karjalassa ennakoidaan kuukausien ruuhkia pakkausjätteiden tyhjentämiseen.

Jäteyhtiön yllättävä konkurssi on jättämässä roska-asiat laajalla alueella viikoiksi keräämättä. Nopeasti jätehuollon markkinoita viime aikoina vallannut Jäteyhtiö Laine oy asetettiin konkurssiin maanantaina Keski-Suomen käräjäoikeudessa.

Konkurssi vaikuttaa laajasti ihmisten arkeen Etelä- ja Keski-Suomen maakuntien alueella. Esimerkiksi Etelä-Karjalan jätehuollon alueella Laine on vastannut jäteastioiden tyhjennyksestä viidellä yhdeksästä urakka-alueesta, joten viivästykset jätteiden keräilyssä voivat kestää kuukausia.

Kuopion seudun jätehuoltoyhtiön Jätekukon urakoista konkurssiin menneellä Laineella oli noin puolet.

Etelä-Karjalan ja Pohjois-Savon lisäksi Jäteyhtiö Laine on toiminut ainakin Keski-Suomen, Uudenmaan, Kymenlaakson, Kanta-Hämeen, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjois-Karjalan alueella.

Kuntien on kilpailutettava yhtiöltä jäävät urakka-alueet nyt uudestaan.

Etelä-Karjalassa valmistauduttiin maanantaina sopimaan pikaisella aikataululla korvaavien urakoitsijoiden kanssa Laineen töiden hoitamisesta.

”Tilanne elää koko ajan ja käymme parhaillaan neuvotteluja korvaavien urakoitsijoiden kanssa suorahankinta­sopimuksista”, kertoi Etelä-Karjalan jätehuollon toimitusjohtaja Mika Suomalainen.

Haasteena on hänen mukaansa se, että autoja ei ole ollut urakoitsijoilla varalla niin paljon, mitä nyt tarvittaisiin.

”Urakoitsijat pyrkivät saamaan Laineen käytössä olleen kaluston käyttöönsä mahdollisimman pikaisesti. Jätteet eivät voi jäädä pitkäksi aikaa hoitamatta”, Suomalainen sanoi.

Kuopion seudun Jätekukon jätehuoltopalveluihin ennakoidaan häiriöitä helmi-maaliskuun ajaksi.

”Viivettä jäteastiatyhjennyksiin tulee, mutta teemme hartiavoimin töitä, että jätehuolto saadaan mahdollisimman pian sujumaan”, Jätekukon toimitusjohtaja Arto Ryhänen totesi yhtiön tiedotteessa.

Ensisijaisesti jätekuljetuksissa joudutaan keskittymään kaupunkialueille, joten jopa useiden viikkojen viivästyksiä on odotettavissa haja-asutusalueilla.

Myös taloyhtiöiden kartonki-, muovi- ja lasipakkausten keräysastioiden tyhjennyksissä voi olla viivästyksiä.

”Etenkin haja-asutusalueilla voi tulla muutaman viikon viiveitä noudoissa. Lisäksi joudumme priorisoimaan bio- ja kuivajätteen ajot, eli pakkausjäte­keräilyssä voi tulla viiveitä”, Suomalainen sanoo.

Etelä-Karjalan alueella operatiivisen poikkeustilan arvioidaan jatkuvan muutaman viikon.

”Riippuu täysin siitä, miten nopeasti Laineen kahdeksan pakkaavaa jäteautoa saadaan takaisin ajoon Etelä-Karjalan alueella”, Suomalainen sanoo.

Tilanteesta syntyvien ruuhkien selvittäminen vienee Suomalaisen mukaan muutaman kuukauden.

Osalla alueista poikkeustilanne oli ohi jo maanantaina ja korvaava urakoitsija oli saatu järjestymään.

Esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalla jäteyhtiö Lakeuden Etapin alueella jätekuljetukset saatiin kokonaisuudessaan toimimaan jo maanantaina, kun Laineen tilalle löytyi urakoitsija paikkaamaan jätekuljetuksia.

Kuopion seudun jäteyhtiö Jätekukko kertoi verkkosivuillaan maanantaina, että jätteenkuljetuksissa on häiriötila. Jätekukko on kuntien omistama yhtiö Pohjois-Savossa.

”Jäteastioiden tyhjennyksiä tehdään poikkeavina aikoina, ja tyhjennyksiin voi tulla viive, jonka kestoa emme vielä osaa arvioida”, Jätekukko tiedotti.

Vuonna 1996 perustettu Jätehuolto Laine on kotimainen perheyritys, joka on laajentunut voimakkaasti ja kasvattanut liikevaihtoaan sekä -voittoaan. Vuonna 2021 liikevaihto ylsi 11,3 miljoonaan, mutta yhtiö tulos on sen jälkeen romahtanut tappiolliseksi.

Yleisesti yrityksiä on Suomessa koetellut Venäjän hyökkäyssodan takia noussut polttoaineiden hinta sekä korkojen nousu.

Kotipaikkaansa Lappeenrannassa pitävällä Jätehuolto Laineella on 50 jäteautoa ja se on työllistänyt noin sata työntekijää ympäri Suomen.