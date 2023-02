Kolmea henkilöä epäillään törkeästä metsästysrikoksesta karhunpennun ampumisen takia. Alle vuoden ikäisiä karhuja ei saa ampua, sillä ne ovat rauhoitettuja.

Kainuun rajavartioston tutkima epäilty törkeä metsästysrikos on siirtynyt syyteharkintaan, rajavartiosto tiedottaa.

Rikosepäilyssä on kyse tapauksesta, jossa epäillään ammutun alle yksivuotias karhunpentu Kuusamon Laajusvaarassa 26. elokuuta 2022.

Kainuun rajavartiosto vastaanotti alueella metsästävältä seurueelta elokuussa 2022 pyynnön tarkastaa luvallisessa metsästyksessä kaadettu pienikokoinen karhu.

Rajavartioston partion tekemän tarkastuksen perusteella epäiltiin, että kyseessä on alle yksivuotias pentukarhu ja tapahtuneesta käynnistettiin esitutkinta epäillystä törkeästä metsästysrikoksesta.

Alle vuoden ikäisiä karhuja ei saa ampua, sillä ne ovat rauhoitettuja.

Tapauksen esitutkinnassa on selvitetty ammutun karhun ikää sekä tapahtumien kulkua.

Luonnonvarakeskuksen antaman lausunnon mukaan kyseessä on alle yksivuotias karhu, rajavartioston tiedotteessa kerrotaan.

Törkeästä metsästysrikoksesta epäillään kolmea henkilöä. He ovat rajavartioston mukaan kertoneet tapahtumien kulusta yhtenäisesti.

Rajavartioston tiedotteen mukaan karhua on ammuttu sen ollessa puussa. Kun karhu on laskeutunut maahan, siihen on ammuttu useita laukauksia.

Kainuun rajavartiosto kertoo päättäneensä esitutkinnan ja siirtäneensä jutun syyttäjälle syyteharkintaan.