Hyvikkälän kyläyhdistys kerää varoja perheelle, jonka kotitalo tuhoutui tulipalossa reilu viikko sitten.

Janakkalassa omakotitalon tulipalossa tuhoutui hyvin poikkeuksellista irtaimistoa.

Palosta tuli hälytys pelastuslaitokselle lauantaina 4. helmikuuta iltapäivällä neljän jälkeen. Hyvikkälässä sijaitseva omakotitalo paloi täysin. Asukkaat eivät loukkaantuneet palossa, mutta perheen lemmikkikissa kuoli.

Perheen isällä on akvaariohuoltoyritys. Tuhoutuneessa talossa oli Suomen suurin yksityisellä ihmisellä oleva riutta-akvaario, joka oli täynnä uhanalaisia kivikoralleja.

Nyt Hyvikkälän kyläyhdistys kerää varoja perheelle, jonka kotitalo tuhoutui.

”Tulipalo herätti lukuisissa kyläläisissä valtavaa auttamisen halua”, kertoo Hyvikkälän VPK hallituksen jäsen ja Hyvikkälän kyläkummi Jaana Kauranen.

Kyläyhdistys halusi osoittaa tukensa kotinsa menettäneelle perheelle ja vastata kyläläisten toiveeseen auttaa. Pienkeräyslupa lähetettiin viranomaisille heti tulipaloa seuranneena maanantaina.

”Yhdistyksenä meidän on helpompi mahdollistaa kyläläisille yhteinen auttamisen keino, ja se on myös kyläyhdistyksen toiminnan periaate, että toteutamme mahdollisuuksien rajoissa asioita, joita kyläläiset toivovat. Kyläyhdistys on kyläläisiä varten”, Kauranen sanoo.

Keräystilille kertyvät lahjoitusvarat siirretään perheelle tueksi elämän uudelleen rakentamista varten.