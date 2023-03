Välillä joku romahtaa ja alkaa itkeä – Daniela Mbah kertoo, millaista on opiskella lääkäriksi Romaniassa

Suomalaiset Noora Haramo, Daniela Mbah ja Jasmin Seppä opiskelevat lääkäreiksi romanialaisessa Oradean yliopistossa. Suomessa lääketieteelliseen pääsy tuntui mahdottomalta.

Jasmin Seppä, Noora Haramo ja Daniela Mbah olivat käymässä Suomessa opiskelumaastaan Romaniasta, missä he suorittavat lääketieteen opintoja.

”Kerro kaikki, mitä tiedät käden luista.”

Romanialaisen Oradean yliopiston lääketieteen professori nojasi taaksepäin tuolissaan ja tuijotti Noora Haramoa tiukasti.

Haramoa jännitti. Nyt oli onnistuttava täydellisesti. Hän tiesi, että kysymyksiä oli hakijaa kohden vain yksi tai kaksi. Jos Haramo ei osaisi, hän ei pääsisi opiskelemaan lääketiedettä Romaniaan eikä uutta tilaisuutta tulisi.

Haramo oli vasta pääsemässä vauhtiin, kun professori jo keskeytti hänet tylysti.

”Thank you, enough. Next.”

Kiitos, riittää. Seuraava.

”Minulla ei ollut aavistustakaan, olinko mokannut vai kertonut hänen mielestään jo ihan tarpeeksi”, Haramo muistelee.

Noora Haramo on yksi yli 180 suomalaisesta, jotka opiskelevat lääketiedettä Romaniassa.

Haramo ei mokannut. Nyt hän on Oradean yliopistossa lääketieteen neljännen vuoden opiskelija.

Haramo opiskelee yliopiston kansainvälisellä linjalla, jossa on opiskelijoita Euroopan maiden lisäksi myös Aasiasta ja Afrikasta. Opetuskieli on englanti.

Sittemmin Haramo on saanut tottua siihen, että jotkut opettajat voivat vaikuttaa Romaniassa tylyiltä. Myös kuri on tiukka: tunneilla ei saa räplätä kännykkää eikä pitää käsiä taskussa. Haukottelu on loukkaus opettajaa kohtaan.

”He ovat auktoriteetteja, joita pitää kunnioittaa ja katsoa ylöspäin. Luennoilla pitää osoittaa olevansa läsnä ja kiinnostunut.”

Samalla professorit kuitenkin myös odottavat, että opiskelijat osallistuvat tunneilla aktiivisesti keskusteluun.

”Puheenvuoron pyytäminen viittaamalla taas on vierasta muille kuin suomalaisille. Välillä luennoilla pitää taistella, että saa sanottua oman asiansa.”

Kurinpito romanialaisessa yliopistossa voi muistuttaa suomalaista 1950-luvun kansakoulua, mutta maan suosio on viime vuosina kasvanut lääkäriksi mielivien suomalaisten keskuudessa.

Tällä hetkellä Romaniassa on suomalaisia lääkäriopinnoissa jo yli 180. Heistä enemmän kuin puolet opiskelee lähellä Unkarin rajaa sijaitsevassa Oradeassa.

Suomalaisopiskelijoita on Romaniassa jo niin paljon, että viime keväänä Haramo ja hänen kurssikaverinsa Daniela Mbah ja Jasmin Seppä päättivät perustaa heille oman ainejärjestön Roslon.

Nyt kolmikko istuu Helsingin keskusta­kirjaston Oodin kahvilassa. Heillä on opinnoistaan muutaman viikon loma – jos sitä voi lomaksi kutsua. Mbah ja Seppä suorittavat paraikaa Suomessa opintoihinsa kuuluvaa harjoittelua. Haramo kertoo ”toipuvansa syyslukukaudesta”.

Syyslukukautta seuraa aina tammikuussa tiivis tenttisuma. Sen jälkeen on muutaman viikon tauko ennen kevätlukukauden alkua.

”Siis jos pääset tenteistä kerralla läpi etkä joudu uusimaan”, Jasmin Seppä toteaa.

Jasmin Seppä haki Suomessa lääketieteelliseen heti kirjoitusten jälkeen mutta ei päässyt.

Tenttiminenkin on aika raa’an kuuloista peliä. Myös tentit suoritetaan Romaniassa ja pääosin suullisesti. Kurssilla opetetut asiat pitää opetella ulkoa, sillä kokeessa voidaan kysyä koealueesta mitä vain. Kysymyksiä saattaa olla vain pari, joskus yksikin.

”Jos et osaa vastata juuri siihen, et saa uutta kysymystä vaan reputat”, Seppä kertoo.

Tenttiminen tapahtuu isossa luokka­huoneessa, jossa on läsnä myös muita oppilaita. Jos vastaa väärin, moni muukin kuulee sen.

”Tenttitilanteissa testataan myös paineensietokykyä, jota lääkärit tarvitsevat”, Daniela Mbah kertoo.

Aina kaikki eivät kestä painetta. Välillä joku romahtaa ja alkaa itkeä.

Daniela Mbah kuuli Romaniasta vaihtoehtona ensimmäisen kerran äidiltään.

Romaniasta suomalaisopiskelijat eivät tienneet etukäteen juuri mitään.

Maan diktatuuri kukistui jo 1980–1990-luvun taitteessa ennen kuin kukaan kolmikosta oli edes syntynyt, mutta heidän mielikuvansa olivat silti ”vähän rujoja”. He olivat kuitenkin kuulleet, että Romaniaan voisi päästä opiskelemaan lääketiedettä helpommin kuin Suomessa.

Seppä haki Suomessa lääketieteelliseen heti ylioppilaskirjoitusten jälkeen ja totesi, että vaikeaa on. Haramo ja Mbah eivät edes harkinneet hakemista.

”Se voi olla ihan toivotonta hommaa. Minulla on tuttu, joka on hakenut jo viisi kertaa”, Haramo kertoo.

Suomessa lääkärikoulutukseen otetaan vuosittain noin 750 uutta opiskelijaa. Tulijoita olisi kuitenkin paljon enemmän: vain seitsemisen prosenttia hakijoista tulee valituksi.

Lääkäriliitto on tehnyt muutaman vuoden välein opiskelijatutkimuksen, jonka osana on tutkittu ulkomailla opiskelevien lähtösyitä. Tuoreimmassa tutkimuksessa yli 80 prosenttia kertoi hakeutuneensa ulkomaille opiskelemaan, koska koki pääsevänsä nopeammin opiskelemaan lääketiedettä.

”Lisäksi haluttiin kokemuksia ulkomailla elämisestä ja kansainvälisestä opiskeluympäristöstä sekä ajateltiin, että opiskelu ulkomailla avaa monipuolisempia uramahdollisuuksia”, kertoo Lääkäriliiton koulutuspäällikkö Sami Heistaro.

Jos opiskelee EU-maassa, saa käytännössä automaattisesti laillistuksen lääkäriksi myös Suomessa. Tutkintopaperit täytyy vain toimittaa Valviraan.

Lukuvuonna 2021–2022 ulkomailla opiskeli lääketiedettä Kelan tilastojen mukaan lähes 1 200 suomalaista.

Heistä kaksi kolmesta opiskelee Baltiassa tai Ruotsissa, mutta Romaniassa ja Bulgariassa opiskelevien määrä on kasvanut viime vuosina.

Heistaron mukaan Romanian kasvavaa suosiota voi selittää esimerkiksi se, että maa on viime vuosina tehnyt aktiivista koulutusvientiä ja markkinoinut yliopistojaan.

Heistaro sanoo, että lääkärikoulutuksen tasoa Romaniassa – kuten kaikkialla Euroopassa – pidetään yleisesti hyvänä.

Opetustavoissa voi olla maakohtaisia eroja, lääketiede on tieteenalana kaikkialla sama. Myös sanasto on pitkälti yhteistä, koska lääketieteessä käytetään paljon latinaa.

Ulkomailla suoritettuihin lääkärintutkintoihin suhtaudutaan Heistaron mukaan Suomessa pääasiassa positiivisesti. Tietojärjestelmät ja muut kansalliset eroavaisuudet oppii hyvällä perehdytyksellä käytännön työssä.

”Hyvin usein ulkomailla lääketiedettä opiskelevat käyvät kesätöissä Suomessa, jolloin käytännön kokemusta Suomestakin karttuu jo opiskeluaikana”, Heistaro sanoo.

Hänestä on kuitenkin hieman harhaluulo, että lääketieteelliseen pääseminen olisi vaikeaa vain Suomessa.

”Kyllä lääketiede on kaikkialla maailmassa hyvin haluttu ala.”

Oradea on osoittautunut viehättäväksi kaupungiksi.

Kevät tulee aiemmin kuin Suomessa, ja lämpöä riittää pidemmälle syksyyn.

Suomessa on kritisoitu myös lääketieteellisen pääsykokeita, joita on pidetty muun muassa eriarvoistavina. Päästäkseen sisään voi tarvita valmennuskurssia, johon kaikilla ei ole varaa.

Tosin moni hakeutuu ulkomaisiinkin yliopistoihin valmennuskurssin avulla. Niin ovat tehneet myös Haramo, Mbah ja Seppä.

Koulutuspalveluja tarjoava yritys auttoi hakuprosessissa ja tarjosi valintakokeeseen valmennusta. Neljä vuotta sitten kurssi maksoi parituhatta euroa.

Suomessakin lääketieteelliseen hakenut Seppä muistaa, että Romanian pääsykoevaatimukset tuntuivat ”jotenkin järkevämmiltä”. Suomessa lääketieteellisen valintakokeessa painotetaan lukion fysiikan, kemian ja biologian syventävien kurssien osaamista.

”Romanian pääsykoekirjoissa käsiteltiin asioita, joita tulee oikeastikin tarvitsemaan lääkärin työssä, kuten ihmisen anatomian tuntemusta”, Seppä kertoo.

On tietenkin selvää, ettei ulkomailla opiskelukaan ole kaikille mahdollista taloudellisista syistä.

Haramo, Mbah ja Seppä maksavat opinnoistaan noin 5 000 euroa lukuvuodessa. Lukukausimaksut ovat nousseet viime vuosina, ja he kertovat myöhemmin aloittaneiden maksavan jo enemmän.

Opintotukea ja -lainaa saa Suomesta myös ulkomailla suoritettaviin tutkintoihin.

”Suomessa opiskelu on ilmaista mutta eläminen on kalliimpaa. Romaniassa tulee pienemmällä rahalla paremmin toimeen. En esimerkiksi usko, että minulla olisi Suomessa opiskelijana varaa asua yksin isossa kaksiossa upouudessa talossa”, Seppä kertoo.

Mitä nopeammin pääsee opiskelemaan, sitä nopeammin etenee myös työelämään tienaamaan, Haramo, Mbah ja Seppä muistuttavat. Lääketieteen amanuenssit saavat palkkaa jo harjoittelujaksoilta.

”Opiskelu Romaniassa on myös niin intensiivistä, ettei rahaa oikeastaan mene muuhun kuin pakolliseen elämään”, Mbah kertoo.

Se ei ole vain hyvä asia. Suomessa ainejärjestötoiminta, juhlat ja muut riennot ovat olennainen osa opiskelijaelämää. Romaniassa ei tunneta samanlaista kulttuuria. Ei ole fuksiaisia tai haalareita eikä järjestetä sitsejä.

Haramon, Mbahin ja Sepän vuosikurssilla on opiskelijoita ympäri Eurooppaa sekä Aasiasta ja Afrikasta. He opiskelevat englanninkielisellä linjalla mutta ovat oppineet neljän vuoden aikana jonkin verran myös romaniaa.

Rahaa kuluu tietenkin myös matkoihin. Haramo, Mbah ja Seppä käyvät kaikki Suomessa useita kertoja vuodessa.

Yleensä he lentävät Suomesta Budapestiin. Sieltä matka jatkuu vielä kolmen tunnin verran bussilla Oradeaan.

Viehättävä kaupunki on ollut iloinen yllätys, ja monet ennakkoluulot Romaniasta ovat osoittautuneet sittemmin vääriksi.

Oradea on yksi Romanian vauraimmista kaupungeista.

Noin 200 000 asukkaan Oradea yksi Romanian vauraimmista kaupungeista, ja siellä asuu paljon koulutettua keskiluokkaa. Vauraus näkyy muun muassa jatkuvana uudis­rakentamisena. Uusia kauppoja, kahviloita ja ravintoloita perustetaan kaupunkiin jatkuvasti.

”Luokkaerot ovat silti näkyvämmät kuin Suomessa. Heti kaupungin laidalta alkavat kommunismin aikaiset betonikolossit, joissa asuu paljon pienituloisia. Kaupunkien ulkopuolella aika voi tuntua pysähtyneen jonnekin 1980-luvulle”, Daniela Mbah kertoo.

Luokkaerot ja erot maaseudun ja kaupunkien välillä tulevat vastaan myös maan terveydenhuollossa.

Lääketieteen opintoihin Romaniassa kuuluu paljon kliinistä harjoittelua paikallisissa sairaaloissa, joiden taso vaihtelee. Osa on moderneja huippusairaaloita, osa heikommin varusteltuja.

Kolmikon mukaan Romaniassa näkee enemmän ”extreme-tapauksia” kuin Suomessa. Vaikka Romaniassa on julkinen terveydenhuolto ja kiireellinen hoito on ilmaista, maalta voi olla pitkä matka lääkäriin. Tällöin sinne hakeudutaan lähinnä viime hädässä.

Opiskelijoiden mukaan myös ennalta ehkäisevään terveydenhuoltoon panostetaan Romaniassa vähemmän kuin Suomessa. Mieleen on jäänyt esimerkiksi pieni keltaiseksi muuttunut maalaismummo.

”Harvoin näkee niin oppikirjaesimerkkiä ikteruksesta, tilasta, jossa maksan toiminta on häiriintynyt”, Mbah kertoo.

Lääketieteen opintoihin kuuluu paljon kliinistä harjoittelua.

Osa Romanian sairaaloista on huippumoderneja, osa heikommin varusteltuja. Lääkäreitä ja hoitajia on opiskelijoiden mukaan kuitenkin joka paikassa enemmän kuin Suomessa.

Yhteen asiaan on ollut vaikea tottua: jos Suomessa taistellaan Apotin kanssa, Romaniassa pyöritellään papereita. Romaniassa potilastietoja ei kerätä sähköisiin tietokantoihin vaan kaikki kirjataan edelleen paperille.

”Omaa hoitoa koskevien tietojen säilyttäminen on potilaiden itsensä vastuulla. Vastaanotolle tullessaan heillä saattaa olla mukanaan paksu mappi papereita”, Haramo kertoo.

Opiskelijat ovat myös huomanneet, että Suomessa potilaat googlaavat herkemmin oireitaan ja tulevat vastaanotolle usein varmoina siitä, mikä heitä vaivaa. Lääkäri saatetaan myös kyseenalaistaa. Romaniassa niin käy harvemmin.

”Lääkäri on Romaniassa edelleen tosi arvostettu ammatti. Jo lääkäriopiskelijaa kuunnellaan, ja hoidosta ollaan pääsääntöisesti tosi kiitollisia”, Mbah kuvaa.

Haramon, Mbahin ja Sepän mukaan henkilökuntaa on romanialaisissa sairaaloissa aina enemmän kuin Suomessa. Vaikka sairaalan arki voi olla hektistä Romaniassakin, potilaille tuntuu olevan aina enemmän aikaa.

”Romanialaiset lääkärit arvostavat edelleen tosi paljon perinteistä lääkärintyötä, jossa potilas pitää aina tavata ja tutkia myös käsin. He jaksavat muistuttaa, että potilasta pitää koskea, potilasta pitää haistaa, pitää tutkia kaiken aistein”, Mbah kertoo.

Päivät Oradeassa ovat pitkiä. Monet professorit myös työskentelevät paikallisessa sairaalassa, ja opiskelijat joutuvat joustamaan heidän aikataulujensa mukaan.

Suomalaisopiskelijat viettävät Romaniassa paljon aikaa yhdessä opiskellen. Nyt naiset ovat perustaneet suomalaisille oman ainejärjestön ja suunnittelevat ensimmäistä pitsa- ja biljardi-iltaa.

Suomessa on kärsitty jo pitkään lääkäripulasta niin perus­terveyden­huollossa kuin erikois­sairaan­hoidossakin. OECD:n tilastojen mukaan Suomessa on vähemmän lääkäreitä suhteessa asukaslukuun kuin muissa Pohjoismaissa.

Usein ihmetellään, miksei lääkäreitä vain kouluteta enemmän, kun kerran tulijoitakin olisi moninkertaisesti. Suomeen on väläytelty jopa kuudennen lääketieteellisen perustamista. Tällä hetkellä lääketiedettä opetetaan Tampereella, Oulussa, Helsingissä, Turussa ja Kuopiossa.

Lääkäriliitto on perinteisesti suhtautunut aloituspaikkojen lisäämiseen nihkeästi. Syyksi on epäilty muun muassa sitä, että liitto pelkää tarjonnan lisääntymistä ja alan palkkojen pienenemistä.

Asia ei tietenkään ole näin yksinkertainen. Jos aloituspaikkoja lisätään, pitäisi lisätä myös koulutukseen suunnattua rahoitusta, jos opetuksen laadun ei haluta kärsivän. Lisää lääkäreitä tarkoittaa myös lisää menoja terveydenhuoltoon.

Lääkäriliiton Sami Heistaro muistuttaa, että itse asiassa aloituspaikkoja on jo lisätty kymmenessä vuodessa 30 prosentilla.Hänestä opetusryhmien koko on jo kasvanut huolestuttavan suureksi.

Lääkäriliiton puheenjohtaja Niina Koivuviita linjasi tammikuussa Lääkäripäivillä, että lääkärikoulutukseen voidaan tulevaisuudessa lisätä paikkoja maltillisesti.

Heistaron mukaan aloituspaikkojen lisääminen on kuitenkin hidas ratkaisu lääkäripulaan, kun lääkäriksi kouluttautuminen kestää kuusi vuotta. Lisäksi valtaosa lääkäreistä erikoistuu, mihin menee viidestä seitsemään vuotta.

”Ensiksi tulisi karsia lääkäreiden ja muun sote-henkilöstön työnkuvat niistä tehtävistä, jotka eivät vaadi alan koulutusta”, Heistaro sanoo.

Tulevaisuuden lääkäritarvetta mietittäessä pitää hänen mukaansa huomioida myös ulkomailla opiskelevat.

”Ulkomailla opiskelun suosio on kasvanut voimakkaasti, ja liiton tutkimuksen mukaan suurin osa ulkomailla opiskelevista palaa Suomeen töihin opintojensa jälkeen.”

Vapaa-aikaa opiskelijoilla on niukasti, mutta he käyvät yhdessä kuntosalilla ja ovat välillä tehneet myös retkiä lähiseuduille.

Myös Haramo, Mbah ja Seppä aikovat palata Suomeen heti opintojensa päätyttyä.

Vaikka opiskelu Romaniassa on ollut monin tavoin hieno ja silmiä avaava kokemus, koti-ikävä vaivaa usein. Suomessa odottavat perheet, kaverit ja seurustelukumppanit. Myös kaikenlaisen muun opiskelijaelämään kuuluvan hauskanpidon missaaminen harmittaa joskus.

”Silloin auttaa, kun muistutan itseäni, että lääkärin ammatti on ollut unelmani ja tällä tavalla sen saavutan”, Jasmin Seppä sanoo.