Minna Tuoman taloyhtiössä on viljelty kymmenittäin erilaisia heippalappuja. Nyt lähistön roska-astioihin on ilmestynyt lappuja, jotka kieltävät koirankakkapussien heittämisen roskiksiin.

Kuopiolaisen taloyhtiön liepeillä oleviin roska-astioihin on ilmestynyt lappuja, jotka kieltävät koirankakkapussien jättämisen niihin.

Kuopiolainen Minna Tuoma törmäsi viime viikon alkupuolella kummalliseen ohjeeseen taloyhtiönsä liepeillä.

Tummanvihreään, tavanomaiseen roska-astiaan oli nimittäin kiinnitetty lappu, joka kieltää koiran­kakka­pussien heittämisen roskikseen.

Roska-astia sijaitsee kadun varrella taloyhtiön ulkoseinällä. Muutaman metrin päässä roska-astiasta on linja-autopysäkki.

”Koiranomistajien kuluu huolehtia yleisestä siisteydestä ja kuuluu tapoihin, että kerätään kakat pois. Ymmärrän, että taloyhtiön sisäpihalla oleviin roskiksiin ei ole asiallista työntää kakkapusseja, mutta tämä oli yleisen kadun varrella”, Tuoma sanoo.

HS kertoi viime kesäkuussa kymmenistä heippalapuista, joita on viljelty taloyhtiössä, jossa Tuoma asuu. Erilaisia ohjeita oli heippalappujen muodossa niin autopaikoilla, grillikatoksella kuin hississäkin.

Tuoma asuu Kuopion kaupungin omistamissa Niiralan kulmien asunnoissa. Hän kertoo, että kaikkiin taloyhtiön kulmilla oleviin roskiksiin on liimattu sama viesti: ei koirankakkapusseja.

Taloyhtiön omaan roskakatokseen pusseja sentään saa viedä.

Viikko sitten maanantaina Tuoma otti bussipysäkin vieressä olevasta laputetusta roskapöntöstä kuvan ja jakoi sen sosiaalisessa mediassa.

Kun Tuoma tiistaina iltapäivällä palasi töistä kotiin, häntä odotti yllätys: roska-astia oli kadonnut.

Tuomaa naurattaa puhelimessa, kun hän kertaa hämmästystään.

”Koko roskis oli otettu pois. Se, mistä olin ottanut kuvan, sitä ei ole enää. Aamulla kun lähdin töihin, se oli paikallaan, hyvissä voimissaan”, hän sanoo.

”Olin ihan että oh my god, roskis on lähtenyt. Että tällainen ratkaisu.”

Poistettu roska-astia oli kätevä, sillä se oli juuri sen lenkin varrella, jolla Tuoma yleensä koiriaan käyttää. Muut lähistöllä olevat roska-astiat ovat vaikeasti saavutettavissa, auraamattomien reittien ja lumikinosten takana.

Tuoma lähetti HS:lle vertailun vuoksi kuvan roska-astiasta, jossa kieltolappua ei ole. Sen luokse on kuitenkin hankalaa päästä, sillä astia on paksujen lumikinosten ympäröimä.

Tuoma korostaa moneen otteeseen, että hän ei ole millään tavalla tuohtunut. Kieltolaput enemmänkin naurattavat häntä.

Tuoman toiveena on, että koiran­kakka­pusseja hävittäviin suhtauduttaisiin hieman ystävällisemmin. Kieltolappujen sijaan hän näkisi mieluusti roska-astioiden kyljessä viestejä, jotka kannustavat hävittämään kakkapussin juuri tähän roskikseen.

”Se kannustaisi ihmisiä laittamaan roskat sinne, minne ne kuuluvat! Sehän olisi hirveän hyvää brändiä kaupungillekin, kun perheissä on niin paljon koiria”, Tuoma sanoo.

Ihmiset ovat sitä paitsi aika laiskoja. Harva viitsii kantaa kakkapusseja tai muitakaan roskia mukanaan tolkuttoman pitkiä matkoja, jos lähellä ei ole sopivaa roska-astiaa, Tuoma pohtii. Silloin roskat voivat päätyä sinne, minne ne eivät kuulu: maahan.

”Eikö olisi aika kiva, että olisi roskiksia, mihin ihmiset voivat laittaa roskat, oli kyseessä sitten vaikka koirankakkapussi tai lapsen pillimehu?”