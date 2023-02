Viron vastaanottojärjestelmä on pahasti kuormittunut. Sen takia Virossa oleville ukrainalaisille tarjotaan mahdollisuutta siirtyä Suomeen.

Ensimmäiset Virosta siirrettävät ukrainalaiset tulivat Suomeen tiistaina. Maahanmuuttoviraston mukaan ensimmäisellä siirrolla maahan saapui alle viisi ukrainalaista.

Virossa on vain noin neljäsosa asukkaita Suomeen verrattuna, mutta viime vuoden loppuun mennessä maasta oli hakenut tilapäistä suojelua lähes yhtä monta ukrainalaista kuin Suomesta, yli 40 000.

Paikallinen vastaanottojärjestelmä on kuormittunut, ja ukrainalaisten tilanteen helpottamiseksi Suomi ja Viro tarjoavat ukrainalaisille vapaaehtoista mahdollisuutta siirtyä Suomeen. Järjestely on voimassa toistaiseksi.

Suomi on valmis vastaanottamaan Virosta noin 50–100 sotaa pakenevaa ukrainalaista viikossa, sisäministeriö kertoi joulukuussa. Maahanmuuttoviraston mukaan vielä on mahdotonta sanoa, miten suurta Virossa olevien ukrainalaisten kiinnostus siirtyä Suomeen on, koska Viro on vasta pilotoinut tiedon jakamista siirroista.