Metsäyhtiö UPM keskeytti hakkuut Suomenlahden rannikolla sijaitsevassa Isnäsin kylässä kuultuaan, että metsä haluttaisiin ostaa suojelualueeksi. Metsän omistaa plastiikkakirurgina tunnettu professori Rolf Nordström.

Kyläkoulun ympärille on kehkeytynyt erikoinen metsäkiista Loviisassa Itä-Uudellamaalla.

Isnäsin kyläläiset ovat nousseet vastustamaan keskelle kylää suunniteltuja hakkuita. Koulu ja vanhempainyhdistys sekä metsää puolustava koulumetsäliike ovat vedonneet maanomistajaan, jotta tämä myisi metsän suojelualueeksi.

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ja Luonnonperintösäätiö puolestaan olisivat valmiit ostamaan Suomenlahden rannikolla sijaitsevan metsäalueen virkistys- ja luontokohteeksi yhdessä Loviisan kaupungin kanssa.

Kolmikko harkitsee ostotarjouksen jättämistä, mutta toistaiseksi metsänomistajan kanssa ei ole päästy neuvotteluyhteyteen asiasta.

Metsän omistaa plastiikkakirurgina tunnettu professori Rolf Nordström, jolla on ollut alueella ennenkin kahnausta metsäasioissa.

Rolf Nordström.

Nordström ei ole suostunut myymään 16 hehtaarin avohakkuualuetta Isnäsistä. Koulumetsäliikkeen mukaan hän on kuitenkin ilmaissut halukkuutensa metsän myyntiin yhdessä lähes 200 hehtaarin kokoisen metsätilan kanssa.

Nordström ei suostunut kommentoimaan asiaa Helsingin Sanomille.

Hakkuut ehtivät alkaa torstaina, mutta metsäyhtiö UPM keskeytti samana päivänä ja ilmoitti haluavansa keskustella asiasta eri osapuolten kanssa.

”Toistaiseksi hakkuita ei jatketa”, sanoo UPM metsän sidosryhmäsuhdejohtaja Sami Oksa.

Oksan mukaan UPM on ostanut kohteen hakkuuoikeuden Uudenmaan metsänhoitoyhdistykseltä, joka on suunnitellut hakattavan leimikon.

”Meillä ei ollut tiedossa suojeluhankkeita eikä alueen ostotarjouksia. Nyt otamme aikalisän ja selvitämme, mistä oikein on kyse”, Oksa kertoo.

Keskellä kylää sijaitseva koulumetsä on tärkeä koko kyläyhteisölle. Se on sekä koulujen ja päiväkodin oppimisympäristö että kyläläisten lähiluontokohde, jossa ulkoillaan, marjastetaan ja sienestetään. Se on myös monen lapsen koulureitti.

”Isnäsin koulumetsän parturointi olisi katastrofi koko kyläyhteisölle”, toteavat Isnäsin koulu, päiväkoti ja vanhempainyhdistys vetoomuksessaan metsänomistajalle.

Koulumetsäliikkeen ja vanhempainyhdistyksen aktiivin Elina Hinkkasen mukaan 16 hehtaarin avohakkuu muuttaisi koko kylämiljöön maiseman. Hakkuusuunnitelma ei huomioi mitenkään metsän sijaintia koulun vieressä keskellä kylää eikä metsän luontoarvoja.

”On surullista, että hakkuut alkoivat, vaikka valmisteilla on ostotarjous maanomistajalle”, Hinkkanen toteaa.

Isnäsin kyläkoulun sijaitsee keskellä hakattavaa metsää. Koulumetsäliike kertoi hakkuiden vaikutuksista tiedotusvälineille torstaina, jolloin hakkuut alkoivat.

Isnäsin koulu koostuu suomen- ja ruotsinkielisistä kouluista, joissa on yhteensä noin 50 oppilasta esikoululaisista kuudesluokkalaisiin. Lähimetsän hakkuu olisi rehtori Taija Hyttisen mukaan iso menetys sekä kylälle että koululle.

”Me olemme pieni kyläkoulu meren ja metsän välissä, ja metsällä on meille todella iso merkitys. Pyrimme ottamaan ympäristön huomioon toiminnassamme aina luontokasvatuksesta liikuntaan”, Hyttinen kertoo.

Loviisan kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom suhtautuu myönteisesti Isnäsin metsäalueen suojeluun, joskin mahdollisen maanostopäätöksen tekee kaupunginhallitus.

”Edistämme mielellämme koulun ympärille rakentunutta hanketta, jos summa on kohtuullinen. Kyseessä on sekä koulun ympäristön vaaliminen että luontoarvojen hoitaminen”, Oker-Blom sanoo.

”On hienoa, että Uudenmaan virkistysalueyhdistys että Luonnonperintösäätiö haluavat suojella alueita täältä Loviisasta”, hän lisää.

Luonnonperintösäätiö puolestaan pitää aluetta erittäin kiinnostavana, sillä koko Suomenlahden rannikkoalueella on vain vähän suojeltuja metsiä. Etenkin itäisellä Uudellamaalla kohteita on ollut niukasti.