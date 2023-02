Vakuutusyhtiö Turvan omistamaa turma-autoa myydään verkkohuutokaupassa. Yhtiön mukaan kaikki vaurioituneet ajoneuvot myydään eteenpäin, sillä niiden materiaalien kierrättäminen on tärkeää.

Porvoossa tapahtui viime lokakuussa kahden henkilöauton välinen kolari, jossa kuoli kaksi henkilöä.

Onnettomuudessa kuolleet olivat törmäyshetkellä samassa autossa. Nyt uhreja kuljettanut, pahoin vaurioitunut Skoda on ilmestynyt myyntiin ajoneuvohuutokauppa Copartin sivuille.

Parikymppisten miesten kuolemaan johtanut onnettomuus sattui lokakuisena yönä Läntisen Mannerheiminväylän ja Hornhattulantien risteyksessä Porvoossa.

18-vuotias mies ajoi Audilla Läntistä Mannerheiminväylää Porvoon keskustan suunnasta. Poliisi epäilee, että hänen kuljettamansa auto törmäsi risteyksessä Hornhattulan suunnasta tulleen Skodan kylkeen.

Poliisin saapuessa onnettomuus­paikalle kuolonuhreja kuljettanut Skoda oli noin sadan metrin päässä törmäys­risteyksestä. Skodan uskotaan ajautuneen pois risteysalueelta törmäyksen voimasta.

18-vuotiaan kuljettamassa Audissa oli yhteensä kahdeksan nuorta, jotka kaikki loukkaantuivat. Matkustajista kolme oli onnettomuushetkellä auton takakontissa.

Huutokaupan sivuilla myynnissä olevan ajoneuvon kuvaillaan olevan ”ympärivaurioitunut” ja myyntiehtona on, että se myydään vain purettavaksi.

Copartin sivuilla on myös julkaistu kuvia autosta. Auto on täysin ajokelvoton. Sen keula on rutussa, katto vääntynyt ja osa ikkunoista on painunut sisään.

Ajoneuvon sisältä otetuissa kuvissa näkyy lauennut turvatyyny. Lattialla on roskia ja tölkkejä. Tavaroiden keskeltä pilkottaa myös kahdet erilaiset kengät.

Rekisteritietojen mukaan ajoneuvon omistaa vakuutusyhtiö Turva. HS ei tavoittanut Turvasta ketään haastatteluun, mutta yhtiön viestinnästä kerrotaan sähköpostitse, että pahoin vaurioituneita ajoneuvoja myydään ainoastaan purettavaksi eivätkä ne päädy takaisin liikenteeseen.

Turvan mukaan kaikki vaurioituneet ajoneuvot myydään eteenpäin, sillä niiden materiaalien kierrättäminen on tärkeää. Ajoneuvohuutokauppa Copart taas tekee yhtiön mukaan realisointia kaikille vakuutusyhtiöille.

”On yleistä, että purettavaksi myytävät tuotteet näkyvät palvelussa kaikille, mutta niitä voivat ostaa vain yritykset, joilla on toimilupa ajoneuvojen purku- ja kierrätystoimintaan”, viestissä kerrotaan.