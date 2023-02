Kuopiolaisessa Harjulan sairaalassa on tehty jo kahden vuoden ajan töitä, jotta legionella saataisiin häädettyä vesijohto­verkostosta. Helmikuussa bakteeria löytyi taas yhdestä suihkusta.

Legionella on sitkeä bakteeri, josta on hankala päästä eroon, kun se pääsee pesiytymään vesijohto­järjestelmään.

Tämä on todettu Kuopiossa Harjulan sairaalassa, jossa legionella­bakteeria on yritetty häätää pian jo kahden vuoden ajan.

Sairaalasta helmikuussa otetuista näytteistä on jälleen löydetty legionellaa. 14 näytteestä yhdessä esiintyi legionellaa toimenpiderajan ylittävänä pitoisuutena.

Legionellaa esiintyy ympäristössä pieninä määrinä. Se voi lisääntyä vesi­järjestelmissä suotuisissa olosuhteissa ja kulkeutua aerosolien mukana hengitysilmaan. Ihminen voi saada tartunnan hengitysilman välityksellä.

Legionelloosi-infektiotaudin oireisiin kuuluvat kuiva yskä, kuume, päänsärky, lihaskipu, hengenahdistus. Joskus se aiheuttaa vaikean keuhkokuumeen.

Harjulan sairaalassa on on potilaina pääasiassa ikäihmisiä, jotka ovat legionellan suhteen riskiryhmää.

Harjulassa todettiin legionellaa jo keväällä 2021. Tuolloin kolme henkilöä sairastui legionellan aiheuttamaan keuhko­kuumeeseen, ja legionellaa löydettiin sairaalan vesijohto­järjestelmästä.

Keväästä 2021 lähtien sairaalassa on tehty laajoja torjuntatoimia legionellan tainnuttamiseksi, kertoo rakennus­terveys­asiantuntija Susanna Haatainen Kuopion tilapalveluista.

Harjulassa on nostettu lämpimän veden lämpötila korkeimpaan mahdolliseen lämpötilaan, 65 asteeseen.

Veden riittävistä juoksutuksista on pyritty huolehtimaan. Käytöstä poistettuja vesipisteitä on suljettu pois vesikerrosta, ja vähällä käytöllä olevista vesipisteistä on juoksutettu säännöllisesti vettä.

Usein legionella­ongelmat liittyvät juuri veden lämpötilaan ja vesilaitteiden vähäiseen käyttöön. Legionella­pitoisuus voi kasvaa 20–45 asteisessa vedessä. Talousveden tulisi olla aina alle 20 asteista ja lämpimän veden vähintään 55 asteista.

Haataisen mukaan Harjulassa on myös uusittu vesikalusteita. Suihkuihin ja potilas­keittiöihin on asennettu bakteerisuodattimet, joihin legionellan pitäisi jäädä.

Harjulan sairaalaan kuuluu useita eri ikäisiä rakennuksia. Viime kesänä Lehtola-rakennukseen, jossa ongelma on ollut laajin, asennettiin myös vesijohto­järjestelmän klooraus­järjestelmä. Järjestelmän klooraa vettä sellaisilla pitoisuuksilla, että vettä voidaan yhä käyttää myös juomavetenä.

Syksyllä jälleen yhden potilaan keuhkokuumeen aiheuttajaksi todettiin legionella, ja bakteeria löytyi toimenpiderajat ylittäviä määriä.

Helmikuussa legionellaa todettiin yhden suihkun lämpimästä vedestä. Näyte otettiin ilman suodatinta.

”Tilanne on kyllä rauhoittunut. Keväällä 2021 meillä oli huomattavan paljon näytteen­ottopisteitä, mistä saatiin korkeita pitoisuuksia. Nyt oli yksi näyte, joka ylitti toimenpiderajan. Siihen nähden tilanne on paljon parempi”, Haatainen sanoo.

Hänen mukaansa näytteiden ottoa jatketaan. Suihku, josta korkea legionella­pitoisuus löydettiin, testataan tällä viikolla suodattimen kanssa ja ilman suodatinta, jotta varmistetaan suodattimen teho.

Ympäristöterveystarkastaja Isto Monosen mukaan Harjulassa on yritetty kitkeä legionellaa juurta jaksaen, mutta bakteeria voi olla vaikea saada kokonaan pois.

Hänen mukaansa yleensä legionellaan tehoaa riittävä veden lämpötilan nosto ja riittävä veden juoksutus.

”Ongelma saattaa kuitenkin putkahdella aina uudelleen esiin isoissa kiinteistöissä, joissa on paljon rakennuksia, kuten sairaalat. On eri ikäistä ja eri laatuista verkostoa. On vähemmän käytössä olevia vesipisteitä, joissa vesi ei vaihdu riittävän nopeasti”, Mononen sanoo ja jatkaa:

”Kukaan ei tiedä, mistä se voi ajoittain putkahtaa. Kun se yhden kerran pesiytyy tällaiseen kiinteistöön, siitä voi tulla pysyvämpi ongelma. Tällöin voidaan tarvita verkoston kertaluontoista desinfiointia tai jopa pysyvän desinfiointilaitteiston asentamista. Tässä riskinä on paitsi kiinteistö, myös käyttäjäkunta. Siellä on käyttäjiä, joilla on suurempi riski sairastua.”

Varotoimena Harjulan asukkaat käyttävät pullovettä. Vaikka legionella ei tartu juomalla, pullovettä käytetään, koska osa potilaista vetää herkästi nestettä henkeen juodessa tai hampaita pestessä. Suihkutus­tilanteissa voidaan käyttää hengityssuojaimia.

Legionellan torjuntatoimiin on tähän mennessä kulunut muutama sata tuhatta euroa, arvioi Susanna Haatainen.

Hänen mukaansa vesijohtoverkoston tehoklooraus olisi tehokas tapa poistaa legionellaa. Se on kuitenkin hankala toteuttaa sairaalassa, jossa on jatkuvasti potilaita eikä vedentuloa voida siksi katkaista.

”Riskinhallinta on tässä tärkeää. Minulla on tunne, että me emme tämän sairaalan kohdalla pääse tästä ongelmasta eroon täysin eroon koskaan. Loppuelinkaaren ajan tätä riskiä on hallittava. Toki me toivomme, että pääsemme mahdollisimman pieneen riskitasoon”, Haatainen sanoo.

