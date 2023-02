Uudet passit ja henkilökortit otetaan käyttöön maaliskuussa. Uusien versioiden visuaalinen teema on Saaristomeri.

Poliisi on julkaissut mallikappaleet uusista passeista ja henkilökorteista.

Molemmat on uusittu ominaisuuksiltaan ja visuaaliselta ilmeeltään. Uudet passit ja henkilökortit otetaan käyttöön maaliskuussa. Uusia versioita aletaan myöntää 13. maaliskuuta alkaen.

Uusien versioiden visuaalinen teema on Saaristomeri. Se esiintyy uusien versioiden kuvituksessa ja turvatekijöissä.

Uuden passin kannen ulkoasua on hieman uudistettu. Takakannen kohokuviossa on kielo. Suomen vaakuna on hieman pienempi ja sen asettelu muuttunut.

Uusien passien voimassaoloaika on viisi vuotta. Lähtökohtaisesti passilla voi matkustaa kaikkiin maihin. Ilman viisumia Suomen passilla pääsee 189 maahan.

Myös oleskelulupakorttiin ja oleskelukorttiin tulee pieniä teknisiä päivityksiä. Lisäksi lupa-asiakirjojen toimitusprosessi uudistuu osittain.

Passien jakelijana aloittaa Schenker oy, joka toimi jakelijana ennen vuotta 2017. Noutopaikkojen verkosto uudistuu osittain, mutta pääsääntöisesti verkosto koostuu edelleen R-kioskeista ja K-ryhmän kaupoista.

Uudistuksen myötä myös henkilökorteille tulee kolmen vuorokauden pikatoimitus ja 0–1 vuorokauden express-toimitus. Express-toimitusten verkosto laajenee pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Mukaan tulee Lahti, Kouvola, Turku, Tampere, Vaasa, Kuopio, Oulu ja Rovaniemi.

Uutinen päivittyy.