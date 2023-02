Kaupungeissa voi liikkua sotilasajoneuvoja, ja osassa harjoituksissa on myös lentotoimintaa. Pohjoisessa mukana on myös joukkoja Yhdysvaltojen maa­voimista.

Maavoimat harjoittelee paikallispuolustusta eri puolilla Suomea perjantaista 24. helmikuuta alkaen.

Kuuden alueellisen harjoituksen yhteydessä noin 2 800 reserviläistä saa kertausta. Lisäksi harjoitukseen osallistuu noin 2 200 varusmiestä ja tuhat Puolustusvoimien henkilökunnan jäsentä. Mukana on myös kaupunkien, poliisin, pelastustoimen ja sosiaali- ja terveysalan viranomaisia, yrityksiä ja vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen toimijoita, Maavoimat kertoo.

Harjoittelulla varaudutaan esimerkiksi liikenneyhteyksien, energian saannin ja tietoverkkojen toiminnan turvaamiseen häiriötilanteissa.

”Säännöllisellä harjoittelulla muiden viranomaisten kanssa varmistamme, että meillä on hyvä kyky toimia yhdessä ja turvata kansalaisten arki kaikissa tilanteissa”, sanoo Maavoimien operaatiopäällikkö prikaatikenraali Sami-Antti Takamaa tiedotteessa.

Poikkeusoloissa paikallisjoukkojen tehtäviä ovat Maavoimien mukaan esimerkiksi strategisten kohteiden suojaaminen, alueiden valvonta, taistelutehtävät ja vastustajan erikoisjoukkoja vastaan toimiminen. Paikallisjoukkoihin sijoitetaan niin Puolustusvoimien henkilökuntaa kuin myös tehtäviin koulutettuja, toiminta-alueensa tuntevia reserviläisiä.

”Reserviläisten merkitys paikallispuolustukselle on keskeinen. Kevään harjoituksissa he pääsevät harjoittelemaan sodan ajan tehtäviään monipuolisesti ja toimimaan yhdessä alueensa viranomaisten kanssa”, Takamaa jatkaa tiedotteessa.

Paikallispuolustusharjoitukset näkyvät ympäri maata. Kaupungeissa voi liikkua sotilasajoneuvoja, ja joissain harjoituksissa on myös lentotoimintaa. Harjoituksissa mukana olevat käyttävät melua aiheuttavia mutta vaarattomia paukkupatruunoita. Pohjoisen Suomen harjoituksissa mukana on myös joukkoja Yhdysvaltojen maavoimista. He harjoittelevat yhteistoimintaa Maavoimien kanssa Rovajärven alueella.

Harjoitusten tarkat paikkakunnat, niihin osallistuvat viranomaiset ja ajankohdat eri alueilla voi tarkistaa verkosta.

Harjoitukset kestävät 10. maaliskuuta asti.