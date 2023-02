Vapaalaskija kuuli Pallastunturilla jyrähdyksen ja arveli sen olleen lumivyöry. Pelastuslaitos tarkasti alueen, mutta vyöryä ei löytynyt. Alueella on kuitenkin huomattava lumivyöryn mahdollisuus.

Pallastunturin Palkaskerolla laskenut vapaalaskija kuuli tiistaina jyrähdyksen ja arveli sen olleen lumivyöry, joten Lapin pelastuslaitos tarkasti aluetta tuntien ajan.

Laskijalla ei ollut varsinaista näköhavaintoa lumivyörystä, mutta haastavien sääolosuhteiden vuoksi lumivyöryt ovat tällä hetkellä alueella hyvinkin mahdollisia, kertoo päivystävä palomestari Tuomas Korhonen.

Aluetta tutkivat tuntien ajan pelastuslaitoksen yksiköt Muoniosta ja pelastushelikopteri Aslak, joka lensi paikalle Sodankylästä. Aslakilla aluetta tutkittiin noin tunnin ajan. Lumivyöryä ei löydetty.

Lumivyöryilmoitukset tutkitaan, jos on epäily vyörystä ja ei voida poissulkea mahdollisuutta sen alle jääneestä. Näin oli tässäkin tapauksessa. Alueella liikkuu alkaneiden talvilomien vuoksi muun muassa vapaalaskijoita.

Palkaskero sijaitsee melko lähellä muun muassa Lapland hotels Pallasta.

On mahdollista, että laskija tosiaan kuuli lumen liikkuvan. Lumi voi humahtaa esimerkiksi laskijan aiheuttaman painon vuoksi ilman, että tästä seuraa lumivyöryä.

”Jyrähdys voi kuulua, jos kerrostunut lumi saa painoa ja humahtaa alas. Se voi kuulostaa vyöryltä”, Korhonen sanoo.

Kerroksia syntyy, kun sääolosuhteet vaihtelevat.

”Olosuhteet Lapissa ovat olleet haastavat, kun on ollut suvikelejä ja nyt on taas satanut lunta. Lumipatjaan on syntynyt vyöryjä mahdollistavia kerroksia.”

Tällä hetkellä Pallaksen seutuvilla lumivyöry­olosuhteet ovat luonnonrinteillä vaaralliset ja vyöryn mahdollisuus huomattava. Tämä tulee ottaa huomioon alueella liikkuessa, Korhonen painottaa.

”Jokaisen maastossa liikkujan on oltava tietoinen siitä, mitkä alueet ovat lumivyöry­herkkiä. Näillä alueilla ei saisi liikkua yksin.”

Jos vyöryherkällä alueella liikkuu, tulisi olla mukana oikeat varusteet, kuten lähetin ja lapio.