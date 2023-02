Sako myi New Yorkin poliisin erikoisyksikölle samoja kivääreitä kuin Suomen puolustusvoimille.

Sako myi New Yorkin poliisilaitoksen erikoisyksikölle tarkka-ampujan kivääreitä. Oikean puoleisessa kuvassa Sako TRG 10 -kivääri on esillä Floridassa järjestetyssä turvallisuusalan konferenssissa toukokuussa 2018.

Riihimäellä toimiva asevalmistaja Sako toimittaa New Yorkin poliisilaitokselle NYPD:lle tarkka-ampujan kivääreitä.

Kiväärit menevät NYPD:n eliittiyksilölle Emergency Service Unitille eli ESU:lle. Kyseessä on erikoisyksikkö, joka avustaa muita poliiseja monissa erikoistilanteissa aina panttivankitilanteista itsemurhien estämiseen asti.

Kuuluisaan yksikköön kuuluu satoja erikoiskoulutettuja poliiseja, ja sitä on hyödynnetty myös New Yorkin ulkopuolella.

Myytävät aseet ovat Sako TRG M10 -kiväärejä. Sako ei kerro tiedotteessaan kaupan suuruutta. New Yorkin kaupungin virallisen lehden The City Recordin mukaan kaupan arvo on kuitenkin lähes 1,3 miljoonaa dollaria.

Lehden mukaan kiväärit menevät ESU:n niin kutsutulle Counter Sniper Team -yksiköille. Ne korvaavat Sakoilla nykyiset Remington M24 -kiväärijärjestelmät.

Lehdessä kerrotaan, että kivääreitä on testattu vuodesta 2017 alkaen. Valintaa voi pitää sikäli merkittävänä, että amerikkalaiset ovat konservatiivisia aseostoissaan ja suosivat herkästi oman maan tuotteitaan.

Kyseessä on jo toinen Sakon TRG M10 -mallia koskeva myyntiuutinen tällä viikolla.

Myös Suomen puolustusministeriö kertoi maanantaina, että se ostaa Sakolta samanlaisia TRG M10 -kiväärejä, niiden varaosia ja tarkka-ampujan varusteita. Tämän kaupan suuruus on noin 11 miljoonaa euroa.

Aseen suorituskyvystä kertoo se, että Puolustusvoimien tiedotteen mukaan ”yhdessä suorituskykyisen 8.6 x 70 mm tarkkuuspatruunan kanssa se mahdollistaa tarkka-ampujille erilaisiin kohteisiin vaikuttamisen yli 1 400 metrin etäisyydelle”.

Sako on myynyt erilaisia tarkkuuskiväärimallejaan vuosien mittaan yli 50 valtion viranomaisille.

Valmistajalla onkin erityisesti suurilla Pohjois-Amerikan markkinoilla maine erittäin laadukkaiden kiväärien ja patruunoiden valmistajana. Sako valmistaa kivääreitä myös Tikka-tuotenimellä.

Sakon markkinoinnissa Pohjois-Amerikassa on auttanut se, että yhtiö siirtyi vuonna 2000 tunnetun asevalmistajan Beretan omistukseen.

”USA:n markkina on erityisen vaativa ja olemme ylpeitä, että tuotteemme suoriutuivat erinomaisesti näiden ammattilaisten käytössä”, sanoo Sakon toimitusjohtaja Raimo Karjalainen yhtiön tiedotteessa.

NYPD-kauppaan kuuluukin lisäksi se, että Beretta USA toimittaa aseisiin liittyvää koulutusta.

Suurin osa Sakon tuotannosta menee vientiin. Tärkeimpiä vientimaita ovat Yhdysvallat, Kanada ja Australia.

Toimitusjohtaja Karjalainen kertoi HS:lle vuonna 2017, että erikoisjoukoille myytävien tarkka-ampujakiväärien myynti ei ole määrältään kovin suurta.

Kyseessä ovat kuitenkin järjestelmät, joissa on mukana erilaisia kiikareita, tuulimittareita ja ballistiikkalaskureita. Karjalaisen mukaan itse kiväärin osuus kokonaispaketista onkin ”aika pieni”.

Esimerkiksi viime vuoden kesällä Kanada ilmoitti, että se on päättänyt ostaa maavoimilleen TRG M10 -kivääreitä. Julkisuudessa liikkuneiden tietojen mukaan kyseessä oli 2,6 miljoonan Kanadan dollarin arvoinen kauppa, ja se olisi sisältänyt yli 200 kivääriä.

Vuonna 2011 esitelty Sako TRG M10 on alun perin tarkoitettu vain viranomaiskäyttöön.

Kyseessä on pulttilukkoinen ja modulaarinen tarkkuuskivääri. Siitä voidaan rakentaa erilaisia kokoonpanoja ja jopa sen kaliiperi on vaihdettavissa.