Oulussa murtauduttiin rivitaloasuntoon kesällä 2013, mutta tapauksen tutkinta keskeytettiin, koska epäiltyjä ei ollut.

Oulun poliisilaitos kertoo tiedotteessaan selvittäneensä yli yhdeksän vuotta vanhan törkeän varkauden yrityksen.

Poliisi epäilee Oulun seudulla asuvan miehen yrittäneen murtautua rivitaloasuntoon Oulussa kesällä 2013.

Poliisin käsityksen mukaan epäilty oli päässyt taloon sisälle, mutta asunnosta ei kuitenkaan ollut varastettu mitään, joten teko jäi yritykseksi, tutkinnanjohtaja, rikosylikonstaapeli Tero Väyrynen kertoo.

Tapauksen tutkinta oli keskeytettynä yli yhdeksän vuotta, sillä poliisi ei saanut selvitettyä rikoksesta epäiltyä.

Rikospaikalta aikanaan otetut sormenjäljet kuitenkin paljastivat epäillyn alkuvuodesta 2023, ja poliisi jatkoi tapauksen tutkintaa. Epäillyn jäljille päästiin, kun poliisi otti häneltä uudet sormenjäljet.

”Sormenjälkien ottaminen henkilöiltä on kehittynyt ja niitä on otettu eri ihmisiltä uudestaan eri tavalla kuin aiemmin. Uuden järjestelmän kautta saimme niin paljon paremmat jäljet, että laboratoriosta saimme lausunnon, että tämä kyseinen henkilö on jättänyt jäljet silloin yhdeksän ja puoli vuotta sitten rikospaikalle”, Väyrynen kertoo.

Väyrysen mukaan epäilty on ”aiemminkin asioinut poliisin kanssa”.

”Laki edellyttää, että poliisi rekisteröi rikoksesta epäillyt, ja me teemme niitä rekisteröintejä aina välillä uudestaan.”

Väyrysen mukaan myös dna-näytteiden ottaminen on kehittynyt samalla tavalla ja poliisi saa aika ajoin vanhoihin rikostapauksiin liittyviä lausuntoja, jotka vievät epäillyn jäljille.

Näinkään vanhojen rikosten selvittämisessä ei ole sinänsä mitään poikkeuksellista, mutta rikosten selvittäminen sormenjälkien avulla on nykyään harvinaisempaa, Väyrynen kertoo.

”Yleensä vanhojen, keskeytettyjen tutkintojen selviämisen taustalla on se, että saadaan tapaus selvitettyä muilla keinoilla. Löydetään esimerkiksi varastettua omaisuutta ja sen kautta tunnistetaan epäilty.”

Oulun poliisilaitos on lähettänyt esitutkinta-aineiston epäillyn törkeän varkauden yrityksestä syyteharkintaan.

”Lain koura voi toisinaan olla hidas, mutta se on todella pitkä”, Väyrynen tiivistää poliisin tiedotteessa.