Tavoitteena on saada poliisikoulutukseen kymmeniä hyväksyttyjä hakijoita lisää vuosittain.

Poliisikoulutuksen valintaperusteet muuttuvat soveltuvuuden arvioinnissa ja fyysisessä testissä, poliisiammatti­korkeakoulu tiedottaa.

Poliisikoulutuksen valintakokeen ensimmäisessä vaiheessa hakijoita testataan fyysisessä testissä, kirjallisessa kokeessa ja psykologisissa soveltuvuustesteissä. Toisessa vaiheessa hakijoiden tulee suorittaa lisää psykologisia testejä sekä yksilö- ja ryhmätehtävän ja henkilökohtaisen haastattelun.

Aiemmin hakijan on tullut saada sadan pisteen kokonaispistemäärästä vähintään 30 pistettä soveltuvuustestistä, johon on kuulunut psykologinen osio, haastattelu sekä yksilö- ja ryhmätehtävä. Näistä pisteistä vähintään 15 on pitänyt saada psykologisesta osiosta.

”Hakijan on saatava myös jatkossa psykologisesta osiosta vähintään 15 pistettä, mutta emme vaadi enää vähintään 30 pistettä koko soveltuvuusosiosta. Muutos johtuu siitä, että olemme joutuneet tähän asti hylkäämään hyvät kokonaispisteet saaneita hakijoita, jos he ovat saaneet yhden pisteen liian vähän haastattelusta tai ryhmä- ja yksilötehtävästä”, opintoasiainpäällikkö Jyrki Haapala kertoo tiedotteessa.

Myös fyysisen testin pisteytykseen on tulossa muutoksia. Valintakokeen fyysisessä osiossa fyysistä kuntoa testataan kestävyyskokeessa, ketteryyskokeessa, ylätaljan- tai leuanvedossa sekä penkkipunnerruksessa.

Neljästä fyysisestä testiosiosta voi kustakin saada nollasta viiteen pistettä. Tähän saakka jatkosta on karsiutunut heti, mikäli testin on keskeyttänyt tai yhdessäkin fyysisessä testiosiossa on tehnyt hylätyn suorituksen. Jokaisesta testiosiosta on tähän mennessä tarvittu siis vähintään yksi piste, tai koko suoritus on hylätty.

Jatkossa yhden pisteen suorituksen ja hylätyn suorituksen välille tulee nollan pisteen suoritus, joka ei karsi hakijoita suoraan jatkosta. Nollan pisteen suoritus on jatkossa käytössä ketteryyskokeessa, ylätaljan- tai leuanvedossa ja penkkipunnerruksessa.

Yhdestä fyysisestä testiosiosta voi jatkossa nolla pistettä ilman, että jatkoon pääsyä hylätään.

”Esimerkiksi jos hakija saa tehtyä penkkipunnerruksessa yhden suorituksen, tuloksena on nolla pistettä ja hän saa jatkaa valintakoetta. Jos hakija ei saa tehtyä yhtään hyväksyttyä suoritusta, hänen koko valintakokeensa päättyy siihen” Haapala sanoo.

Kestävyyttä testaavassa 1 500 metrin juoksussa nollan pisteen vaihtoehtoa ei jatkossakaan tule olemaan vaan hakijan on saatava juoksusta vähintään yksi piste kuten tähänkin saakka.

Soveltuvuustestin osuus loppupisteytyksessä on yhteensä 50 prosenttia, fyysisen testin osuus 20 prosenttia.

Fyysisen testin uusi pisteytys tulee voimaan 22. helmikuuta päättyneestä hakujaksosta, jossa valintakokeen ensimmäinen vaihe järjestetään huhtikuussa. Soveltuvuus­arvioinnissa uusia valintaperusteitä käytetään maaliskuisessa valintakokeen toisessa vaiheessa, johon osallistuu hakijoita viime syksyn hakujaksolta.

Helsingin Sanomat kirjoitti 6. helmikuuta, että poliiseja valmistuu tällä hetkellä liian vähän ja Suomea uhkaa tutkijapula. Alimmillaan vuodessa valmistuu 250 poliisia. Tämä on Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen poliisipäällikkö Ilkka Koskimäen mukaan vakavan tarkastelun paikka.

Koskimäki arvioi HS:n haastattelussa, että poliisikoulutuksessa painotus on liikaa kenttätoiminnassa, mikä vaikuttaa siihen, että poliisilla on vaikeuksia rekrytoida tutkijoita rikostutkintaan.

Koskimäki oli huolissaan etenkin valintakokeiden fyysisten testien karsivuudesta. Koskimäen mukaan poliisikoulutuksessa ja niiden valintakokeissa olisi huomioitava paremmin poliisin ja työelämän tämänhetkiset tarpeet. Hänen mukaansa koulusta ei valmistu tarpeeksi etenkään rikostutkintaan suuntautuneita tai motivoituneita ihmisiä.

”Menetämme tällä hetkellä potentiaalia, jos kaikilta edellytetään, että esimerkiksi täytyy juosta 1500 metriä tietyn ajan sisään. Menetämme automaattisesti myös ne, joilla on jokin haitta tai fyysinen vamma”, Koskimäki arvioi tuolloin.

Lue lisää: Rikostutkijat uhkaavat loppua, koska rajut fyysiset testit karsivat hakijoita – Selviäisitkö itse näistä testeistä?

Kouluun valittujen määrä vaihtelee vuosittain. Aloituspaikkoja poliisiammattikorkeakoulussa on viimeisen kuuden vuoden aikana varattu vuosittain 400 opiskelijalle. Alimmillaan koulutukseen on tuona aikana hyväksytty vain 255 henkilöä viime vuonna.

Aloituspaikat täyttyivät viimeksi vuonna 2018, jolloin koulutukseen hyväksyttiin 400 hakijaa.

Hakukriteereiden muutosten tavoitteena on varmistaa, että poliisikoulutukseen saadaan jatkossakin riittävä määrä poliisin ammattiin soveltuvia opiskelijoita.

”Olemme viime vuoden aikana selvittäneet syitä sille, miksi turhan pieni osa hakijoista läpäisee valintakokeen tai ei edes tule paikalle. Osakokeiden pisteytyksen tarkistaminen on yksi niistä keinoista, joilla voimme itse vaikuttaa asiaan, Haapala sanoo tiedotteessa.