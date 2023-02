Logistiikkalaitoksella laaditun muistion mukaan luovutettavien vaunujen raivausjärjestelmä ”ei kovin hyvin sovellu Suomen olosuhteisiin”.

Suomen Ukrainalle lupaamat kolme Leopard-raivauspanssarivaunua eivät soveltuneet erityisen hyvin Suomen olosuhteisiin, selviää Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen insinöörimajurin laatimasta muistiosta.

Muistion mukaan Puolustusvoimat harkitsi vaunuista luopumista jo runsas vuosi sitten.

Muistio perustuu logistiikkalaitoksen edustajan runsas vuosi sitten Parolannummella järjestetyssä Panssariseminaarissa pitämään esitelmään.

Tilaisuudesta laaditussa muistiossa kerrotaan, että raivausvaunuista luopumista harkittiin, ”koska niiden raivausjärjestelmä ei kovin hyvin sovellu Suomen olosuhteisiin”.

Ongelma oli siis muistion mukaan raivausjärjestelmän soveltuvuudessa Suomeen, ei sen tai vaunun varsinaisessa toiminnassa.

”Vaunut ovat nyt varastossa, ja jollei niille löydetä muuta käyttöä, ne hyödynnetään varaosina”, muistiossa todetaan.

Puolustusministeri Mikko Savola (kesk) kiistää HS:lle muistion väitteet.

”Ei, niiden käytöstä ei ole luovuttu. Nämä ovat käyttökelpoiset tuotteet, mitkä luovutetaan”, Savola toteaa HS:lle.

Puolustusministeri Mikko Savola piti tiedostustilaisuuden Suomen Ukrainalle antamasta tuesta torstaina eduskunnassa.

Savolan mukaan vaunut sopivat sekä Suomen että Ukrainan olosuhteisiin hyvin.

”Luovumme siitä samasta kyvystä, mikä Ukrainalle nyt annetaan. Tästä arvioitiin olevan paras hyöty Ukrainalle, mutta niin, että se pystytään luovuttamaan”, Savola kommentoi luovutettavien vaunujen merkitystä Suomen puolustukselle.

”Näiden luovuttamisesta on keskustelu myös kansainvälisten kumppaneiden ja suoraan Ukrainan kanssa.”

Onko tämä muistio siis virheellinen?

”Minulle ei ole tuollaista muistiota toimitettu. Eli en pysty sitä sikäli kommentoimaan. Siitä kannattaa varmaan kysyä Puolustusvoimilta”, Savola toteaa.

Suomen Ukrainalle lupaamat Leopard 2R -raivauspanssarivaunut on rakennettu Suomessa Leopard 2A4 -taistelupanssarivaunujen alustalle.

Suomi osti vuonna 2003 Saksasta 124 käytettyä Leopard 2A4 -vaunua. Myöhemmin niitä hankittiin vielä 15 kappaletta lisää. Osa vaunuista ostettiin ilman aseita juuri erikoisjärjestelmien alustoiksi.

Saksasta hankituista vaunuista sata kappaletta toimii yhä taistelupanssarivaunuina. Kuusi vaunua on muutettu miinanraivaukseen tarkoitetuiksi miinajyrävaunuiksi ja kymmenen kappaletta siltapanssarivaunuiksi.

Lisäksi osaa vaunuista on käytetty Marksman-ilmatorjuntavaunujen alustoina ja loput ovat varaosavaunuja.

Torstaina järjestetyssä tiedotustilaisuudessa ministeri Savolalta myös kysyttiin, kuinka paljon ”näitä raivauspanssarivaunuja Suomella yhteensä siis on?”

Tähän Savola vastasi, että niitä on kuusi kappaletta. Leopard 2 -pohjalle rakennettujen pioneeripanssarivaunujen osalta tämä pitää paikkansa, mutta niiden lisäksi Suomella on myös vanhempien Leopard 1 -panssarivaunujen pohjalle rakennettuja pioneerivaunuja. Näitä Suomella on kahdeksan kappaletta.

Näissä vaunuissa raivausjärjestelmä on toisenlainen, kuin luovutettavien vaunujen Suomen olosuhteisiin huonosti soveltuvaksi todettu.

Nämä vaunut hankittiin käytettyinä vuonna 2017 Hollannista. Näitä alkuperäiseltä nimeltään Pionierpanzer-vaunuja ei Suomi ole ainakaan tässä vaiheessa lahjoittamassa Ukrainalle.

Saksasta ostetuista Leopard 2A4 -vaunuista modifioitu Leopard 2R -pioneeripanssarivaunu on kehitetty Suomessa. Ensimmäinen Puolustusvoimien vaunuista otettiin käyttöön vuonna 2007 ja viimeinen vuonna 2009.

Leopard 2R -vaunussa on kolme miehistön jäsentä ja tilaa on myös neljännelle henkilölle. Vaunuissa ei ole tykkejä, mutta ne on varustettu 12,7 millimetrin ilmatorjuntakonekiväärillä.