Lahtelaismiehen epäillään keränneen rahaa rahankeräyslain vastaisesti. Poliisi on selvittänyt tapausta syksystä 2022 lähtien, mutta varsinainen esitutkinta käynnistyi helmikuussa.

Poliisi epäilee lahtelaista aktivistia Simon Ekpaa rahankeräysrikoksesta.

Keskusrikospoliisi tiedottaa asiasta yksilöimättä epäiltyä nimeltä. Krp:n mukaan Lahdessa asuvaa, eilen kiinniotettua miestä epäillään rahankeräysrikoksesta.

Helsingin Sanomat kirjoitti torstaina, että poliisi otti aiemmin päivällä Ekpan kiinni yksityisasunnosta Lahdessa. Krp:sta vahvistettiin HS:lle jo torstaina, että krp epäilee kiinniotettua miestä rikoksesta Suomessa. Tuolloin krp ei kuitenkaan ottanut kantaa rikosnimikkeeseen.

HS:n kuvaaja todisti torstaina, kuinka siviilipukuiset poliisit taluttivat Ekpan ulos lahtelaisesta kerrostalosta. Tätä ennen HS:n toimittaja oli törmännyt Ekpan asuintalon rapussa keskusrikospoliisin poliiseihin.

HS:n tietojen mukaan poliisioperaatio Lahdessa kesti torstaina tunteja.

Krp kertoo nyt tiedotteessa, että torstainen operaatio Lahdessa liittyi käynnissä olevaan esitutkintaan, jossa tutkitaan epäiltyä rahankeräysrikosta. Epäilty vapautettiin myöhemmin samana iltana kuulustelujen jälkeen.

”Poliisi on selvittänyt tapausta syksystä 2022 lähtien. Varsinainen esitutkinta asiassa käynnistyi helmikuun alussa ja sen perusteella epäillään, että lahtelaismies on kerännyt rahaa rahankeräyslain vastaisesti. Poliisi on kuulustellut epäiltyä, mutta tutkinta on vielä alkuvaiheessa”, tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Tommi Reen krp:stä kertoo tiedotteessa.

Tiedotteen mukaan poliisi on lisäksi saanut useita yhteydenottoja miehen toiminnasta sosiaalisessa mediassa.

”Tämän osalta poliisi selvittää, onko henkilöä mahdollisesti syytä epäillä muistakin rikoksista”, tiedotteessa sanotaan.

EKPA on Suomessa kokoomuksen paikallispoliitikko. Hän on kokoomuslainen varavaltuutettu ja edustaa puoluettaan Lahden seudun joukkoliikenne­lautakunnassa.

Ekpa on vaikutusvaltainen toimija Biafran alkuperäiskansat -separatistiliikkeessä (IPOB) ja ajaa Kaakkois-Nigeriassa sijaitsevan Biafran itsenäisyyttä. Hän on kehottanut sosiaalisessa mediassa ihmisiä boikotoimaan lauantaisia Nigeriassa järjestettäviä presidentinvaaleja ja kertonut taistelevansa Biafran itsenäisyyden puolesta Lahden kodistaan käsin.

Lahtelainen Etelä-Suomen Sanomat -lehti uutisoi torstaina, ettei Ekpa ”peittele sitä, etteikö hän osallistuisi hallituksen väen eliminointiin. Hän jopa johtaa toimintaa ja hankkii aseita”.

HS kertoi aiemmin, että Ekpa väittää julkisuudessa nousseensa Biafran alkuperäis­kansat (IPOB) -separatistiliikkeen johtajan Nnamdi Kanun sijaiseksi sen jälkeen, kun tämä pidätettiin. Hän väittää määräävänsä myös IPOB:n aseellista siipeä Eastern Security Networkia (ESN). Osa IPOB:n tai ESN:n jäseniksi itseään väittävistä syyttää Ekpaa kuitenkin valehtelusta ja Kanun nimen väärinkäytöstä.

NIGERIAN hallinto on huolissaan, että Ekpan toimet vaarantavat maan vaalit. Nigeria on pyytänyt Suomea puuttumaan Ekpan toimintaan. Viime viikolla Nigerian ulkoministeri kutsui Suomen suurlähettilään tapaamiseen aiheen takia.

Suomen ulkoministeriön Länsi- ja Keski-Afrikan tiiminvetäjä Jussi Nummelin kertoi aiemmin HS:lle, että Suomi jakaa huolen turvallisuudesta ja tuomitsee väkivallan ja siihen yllyttämisen sekä ”sellaiset toimet, joilla pyritään estämään ihmisiä käyttämästä demokraattisia oikeuksiaan”.

Nummelin korosti kuitenkin, ettei ulkoministeriö ole varsinainen osapuoli tapauksessa, vaan mikäli kyse on rikosepäilystä, toimivalta on Suomessa poliisilla.