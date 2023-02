Tapauksen uusi käänne herätti heti keskustelua Murha.info-sivustolla.

Anneli Auerin rikostuomion viimeisin käänne on aiheuttanut laajaa keskustelua suomalaisten parissa, ja tämä näkyy etenkin internetin keskustelupalstoilla.

Perjantai-iltapäivänä 24. helmikuuta uutisoitiin, että Auer hakee seksuaalirikostuomioidensa purkamista sen perusteella, että hänen lapsensa ovat peruneet väitteensä hänen ja entisen miesystävänsä Jens Kukan toiminnasta.

Lue lisää: Anneli Auerin lapset peruvat todistuksensa äitiään vastaan – HS:n näkemä video: ”Ei sitä todellakaan tapahtunut”

Tapauksesta kiinnostuneet ovat seuranneet sen lukuisia käänteitä jo vuosia, ja Auerin syyllisyydestä tai syyttömyydestä aviomiehensä murhaan sekä seksuaalirikoksiin on kiistelty kiivaasti.

Yksi alusta, jossa Auerista on keskusteltu paljon viimeisen vuorokauden sisällä, on avoin keskustelupalsta Murha.info. Sivustolla on tapaukseen liittyen vuosien varrella perustettu 277 viestiketjua, joista moneen on ilmestynyt perjantai-iltapäivän jälkeen kymmeniä uusia kommentteja.

Osa viestiketjuista on ollut hiljentyneinä vuosia, muissa on keskusteltu aktiivisemmin viime kuukausinakin.

Kommenttien perusteella monet vaikuttavat olevan tyytyväisiä siihen, että Auerin lapset ovat peruneet puheensa ja kannattavat äitinsä tuomion purkamista. Moni sanoo kyseenalaistaneensa seksuaalirikossyytteiden paikkansapitävyyden jo silloin, kun ne ensi kerran tulivat ilmi vuonna 2011.

Auerilla on Murha.infossa useita puolustajia, koska he uskovat seksuaalirikostapauksen todisteiden olleen liian heikkoja. Suomen oikeuslaitos, virkavalta ja muut tapaukseen liittyvät ammattilaiset saavat kommenteissa kovaa kritiikkiä tapauksen hoidosta.

Auerin ja Kukan vuonna 2013 saamat tuomiot rakentuivat suurilta osin Auerin kolmen lapsen kertomusten varaan. Helsingin Sanomien näkemällä videolla Auerin lapset kertovat, että heidän sijaisvanhempansa manipuloivat ja painostivat heidät valehtelemaan heihin kohdistuneista seksuaalisista teoista.

Viestiketjuissa on soraääniäkin. Eräs kommentoija epäilee Auerin haluavan vain rahastaa asemallaan, sillä jos tuomio puretaan, hän saattaa olla oikeutettu mittaviin korvauksiin. Kommentin alle on pian tultu puolustamaan Aueria ja sanomaan, että hän ansaitsee korvauksia kokemastaan vääryydestä.