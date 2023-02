Lämpötila kipuaa plusasteiden puolelle suuressa osassa maata.

Alkavalla viikolla ympäri Suomea nautitaan enimmäkseen poutaisesta ja jopa aurinkoisesta säästä, Ilmatieteen laitokselta kerrotaan.

Maanantaista alkaen lämpötila lauhtuu selkeästi. Maanantaina lämpötila kipuaa plusasteiden puolelle suuressa osassa maata, myös osissa Lappia. Ahvenanmaalla ja Vaasan seudulla voi olla päiväsaikaan jopa viisi plusastetta.

”Kylmimmät alueet löytyvät Itä-Suomesta, siellä jäädään pakkasen puolelle”, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Tuukka Keränen sanoo.

Pohjois-Karjalassa Joensuun seudulla lämpötila on maanantaiaamuna vielä jopa 15 astetta pakkasella, mutta nousee maanantaita pitkin ja tiistain vastaista yötä myöten enää pariin miinusasteeseen.

Maanantain jälkeen plusasteita mitataan päiväsaikaan lähinnä maan etelä- ja länsiosissa. Muualla on pitkin viikkoa pientä pakkasta.

Esimerkiksi Helsingissä, Turussa ja pitkin Lounais-Suomea lämpötila nousee nollan yläpuolelle tämänhetkisen ennusteen perusteella maanantaista lauantaihin.

Suuria sadealueita ei Suomen yli ensi viikolla liiku ainakaan tämänhetkisen ennusteen perusteella. Tiistaina lunta voi sataa hieman enemmän aivan pohjoisimmassa Lapissa.

Tällä viikolla hiihtolomat jatkuvat. Vuorossa ovat lähinnä Väli-Suomen, kuten Hämeen, Pirkanmaan, Pohjanmaan ja Etelä-Karjalan, koulut.

Mikäli lomaansa aikoo viettää Pohjois-Suomessa, muun muassa laskettelusää voi olla alkuviikosta hankala. Pohjois-Suomessa on alkuviikosta luvassa voimakasta tuulta. Lappiin on annettu tuulivaroituksia maa-alueille. Myös Perämerelle on annettu kovan tuulen varoitus maanantaille.

”Maanantaina, tiistaina ja ehkä vielä keskiviikkona tuuli voi olla voimakkaan puuskaista, ja se voi vaikuttaa erityisesti tuntureilla”, päivystävä meteorologi Keränen sanoo.

Viikon päästä sää kylmenee tällä tietoa jälleen pakkasen puolelle koko maassa.