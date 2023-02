HS:n lukijoiden kuvat näyttävät sunnuntain ja maanantain välisen yön aikana taivaalla loistaneita revontulia ympäri Suomen.

Taivaalla näkyi sunnuntain ja maanantain välisenä yönä revontulia aina Suomen eteläosia myöten.

Auringon pinnalla on ollut kaksi roihupurkausta, joista on lähtenyt myös koronan massapurkauksia. Tämä on aiheuttanut revontulten näkymisen taivaalla.

Ilmatieteen laitoksen mukaan mallinnuksen perusteella pääosa purkauksesta ohittaisi maapallon, mutta vaikuttaa siltä, että se on osunut ainakin osittain.

HS:n lukijoiden kuvat näyttävät sunnuntain ja maanantain välisen yön aikana taivaalla loistaneita revontulia.

Kuva Helsingin Merihaasta puoli kahdentoista aikoihin.

Revontulia Pyhäjärvellä.

Revontulet näkyivät Vantaan Kivistössä.

Lennolla Oulusta Vantaalle oli mahdollista nähdä revontulia.

Lapissa revontulet ovat yleisiä myös rauhallisen avaruussään aikana, mutta Suomen eteläosissa ne ovat harvinaisempia. Revontulten näkyvyyteen vaikuttaa myös muun muassa pilvisyys. Sunnuntai-iltana sää oli Suomessa pääosin selkeä.

Myös Keravalla kuvattiin revontulia.

Revontulia Rantasalmen Joutsenmäessä.

Ilmatieteen laitos kertoi kello 23 aikaan sunnuntai-iltana, että revontulten näkeminen olisi mahdollista aina maan eteläosissa asti. Myöhään sunnuntaina Ilmatieteen laitos kertoi viestipalvelu Twitterissä, että revontulia näkyi ainakin Helsingissä.

Revontulia Juuassa.