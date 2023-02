Susi löytyi tieltä perjantai-iltana. Itä-Suomen poliisin mukaan kyseessä oli jo toinen susionnettomuus Pohjois-Savossa vuorokauden sisällä.

Naarassuden epäillään jääneen auton alle Vieremällä Pohjois-Savossa perjantai-iltana. Ohikulkija löysi kuolleen suden noin kello 20.30 Ouluntieltä, Itä-Suomen poliisi tiedotti maanantaina.

Onnettomuuspaikalla oli poliisin mukaan myös autosta irronneita kappaleita.

Onnettomuus oli vuorokauden sisällä toinen susionnettomuus Pohjos-Savossa. Poliisi löysi torstaina kuolleen suden myös Pielaveden Lahnakankaantieltä.

Itä-Suomen poliisi kertoo tiedotteessa, että molemmissa tapauksissa on aihetta olettaa, että eläin kuoli törmäyksessä ajoneuvon kanssa.

Itä-Suomen poliisin mukaan onnettomuuksien syitä on vaikea arvioida. Yksi syy on poliisin mukaan todennäköisesti se, että Pohjois-Savossa on runsaasti lunta, ja sudet liikkuvat teitä pitkin vähentääkseen omaa energiankulutustaan.

Poliisi toimittaa kuolleen suden riistantutkimusta tekevälle tutkimuslaitokselle Ruokavirastoon, joka selvittää eläimen kuolinsyyn, mahdolliset sairaudet ja muun yleiskunnon.