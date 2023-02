Kelan Omakanta-palvelu on jatkossa OmaKanta.

”Kieli ja sen käyttötavat yhteiskunnassa muuttuvat”, sanoo Kanta-palveluiden viestintäpäällikkö. Siksi Omakantakin on jatkossa OmaKanta.

Kela tiedottaa muuttavansa verkkopalvelu Omakannan nimen. Omakanta on palvelu, jossa voi tarkastella omia terveystietojaan ja reseptejään.

Suurta muutosta ei ole luvassa, sillä nimestä muuttuu vain yksi kirjain. Jatkossa Omakanta on OmaKanta.

Myös palvelun englannin, ruotsin ja saamenkielisten palveluiden nimet uudistuvat saman tyylin mukaisesti.

Englanniksi palvelu tunnettiin aiemmin nimellä My Kanta Pages ja ruotsiksi Mina Kanta-sidor. Uudistuksen myötä nimi on MyKanta ja MittKanta. Pohjoissaameksi palvelu on IežanKanta, inarinsaameksi JieččânKanta ja koltansaameksi JiijjânKanta.

Tiedotteessaan Kela kertoo, että OmaKanta on ”uusi, nykytavan mukainen kirjoitusasu”.

Lisäksi uuden kirjoitusasun myötä palvelu hahmottuu Kelan mukaan selkeämmin osaksi Kanta-palveluja. Kantaan tallentuvat lähes kaikki Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastiedot.

”Uusi kirjoitusasu noudattaa samaa tyyliä kuin esimerkiksi OmaVero ja OmaKela. Jo aiemmin nimi on kirjoitettu mediassa ja muissa yhteyksissä usein siten, että keskellä on iso k-kirjain. Siirrymme siis itsekin käyttämään tuota muotoilua”, perustelee Kanta-palvelujen viestintäpäällikkö Minna Rantala Kelan tiedotteessa.

”Kieli ja sen käyttötavat yhteiskunnassa muuttuvat.”

Esimerkiksi Helsingin Sanomat on kirjoittanut palvelun nimen ilman sanan keskellä olevaa isoa k-kirjainta.

Kotimaisten kielten keskus on todennut, että Oma-alkuisten sähköisten palveluiden nimiin voi soveltaa suomen kielen lautakunnan suositusta yritysnimien oikeinkirjoituksesta. Sen mukaan lehti- ja mediateksteissä isoa kirjainta tulisi käyttää ainoastaan nimen ja mahdollisesti siihen liittyvän toisen erisnimen alussa.

Kela kertoo tiedotteessaan, että uusi nimi otetaan käyttöön vaiheittain Kannan palveluissa ja materiaaleissa. Ensimmäiset muutokset näkyvät muun muassa kanta.fi -verkkosivuilla tiistaista lähtien.

Kokonaisuudessaan nimenmuutokseen kaikkialla Kanta-palveluissa menee Kelan mukaan noin vuosi.