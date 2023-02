Thaimaalaisten lehtien mukaan mies löytyi kuolleena asunnostaan Sattahipin alueella.

Suomalainen mies on löytynyt kuolleena Thaimaasta, kertovat thaimaalaiset mediat Bangkok Post ja The Pattaya News.

Lehtien mukaan mies löydettiin tiistaiaamuna Sattahipin alueella sijainneesta asunnostaan. Miehen löysi hänen thaimaalainen puolisonsa.

Lehtien tiedot miehen iästä vaihtelevat: toisen mukaan mies oli 57-vuotias, toisen 58.

Paikallisen poliisiin mukaan mies oli löytöhetkellä maannut vuoteella pelkissä alushousuissaan. Miehen kurkku oli viilletty auki, ja hänen rinnallaan lepäsi veitsi.

Poliisi sai hälytyksen tiistaiaamuna noin kello 8.30.

Nainen kertoi poliisille, että mies oli herännyt noin kuuden aikoihin, jolloin nainen oli valmistanut hänelle aamiaista. Tämän jälkeen nainen oli lähtenyt viemään sukulaislastaan kouluun. Kun nainen oli palannut, hän oli ihmetellyt hiljaista asuntoa – ja löytänyt miehen kuolleena makuuhuoneesta.

Naisen mukaan miehellä oli ongelmia kotimaassaan.

Naisen mukaan pariskunta oli asunut yhdessä viisi vuotta, mutta he eivät olleet naimisissa.

Mies oli viettänyt välillä pari vuotta Suomessa, mutta hän oli palannut Thaimaahan yhdeksän kuukautta sitten.

Medialähteiden mukaan miehelle tehdään seuraavaksi ruumiinavaus kuolinsyyn selvittämiseksi. Poliisi jatkaa myös vaimon puhuttamista.

Naapureiden mukaan pariskunta oli riidellyt usein.

The Pattaya Newsin mukaan miehen henkilöllisyys on paikallisen poliisin tiedossa, ja poliisi on seuraavaksi yhteydessä Suomen suurlähetystöön Thaimaassa miehen omaisten tavoittamiseksi.

Suomalaismiehen löytymisestä kuolleena kertoi aiemmin Ilta-Sanomat.

Juttua muokattu 28.2. kello 16.30: Tarkennettu naisen kertomaa ja poistettu osa varmentamattomista tiedoista.