Lidlin naudanlihan alkuperämaaksi oli merkitty yhdessä kohdassa Alankomaat, toisessa Saksa. ”Ainesosaluettelossa on virhe”, Lidlistä kerrotaan.

Naudan pippuripihvi kuulosti herkulliselta viikonloppuaterialta. Siilinjärveläinen Heikki Niskanen tutki tyttären Lidlistä ostamaa lihapakkausta ja pysähtyi lukemaan pakkausmerkintöjä.

Niissä olikin lukemista, sillä pihvit olivat kulkeneet pitkän matkan ennen päätymistään Niskasen jääkaappiin.

Lidlin Farmer’s Favourites -naudanlihapihvien valmistusmaaksi oli merkitty Tanska. Pakkausmerkintöjen mukaan liha oli leikattu siellä, mutta nauta oli teurastettu Hollannissa. Niskasta hämmensi se, että alkuperämaaksi oli lisäksi merkitty yhdessä kohdassa Hollanti, toisessa Saksa.

Kuluttajalle pihvit oli myyty Siilinjärven Lidlissä Pohjois-Savossa.

Niskanen kirjoitti mietteistään Facebookiin:

”On monen mutkan kautta liha tullut Lidliin. Ylälaidassa tuoteselostetta lukee, että alkuperämaa Saksa. Alhaalla alkuperämaaksi on ilmoitettu Alankomaat. Teurastettu Alankomaassa. Sitten se on siirtynyt Tanskaan, joka on merkitty valmistusmaaksi. Sieltä sitten Lidlin kylmäkaappiin. Josta asiakkaalle. Tuossa ketjussa sitkeäkin liha jo mureutuu. Mielenkiintoista päästä kohta maistamaan. Kun lukee selosteen, oppii arvostamaan kotimaassa tuotettua lihaa.”

Niskanen vastaa torstaina puhelimeen kävelylenkiltä Siilinjärveltä. Hän sanoo ostavansa yleensä suomalaista lihaa, joten pihvien pitkä matka kiinnitti huomion.

”Tuoteseloste oli niin monimutkainen. Alkuperämaitakin oli kaksi ja leikattu kolmannessa maassa. Minkälainen tämän lihan kulku on – elävänäkö ne viedään toiseen maahan teurastettavaksi? Sellaisia asioita siinä tuli mieleen.”

Pitkässä kuljetusketjussa Niskasta mietityttää muun muassa elävien eläinten kuljettaminen teurastettavaksi toiseen maahan.

”Sitä kun ei tiedä, miten siellä nämä hommat tapahtuvat. Se pistää miettimään, että pitäisi näitä kotimaan viljelijöitä arvostaa kovasti. Kaiken kaikkiaan kotimaisuus on tässä päällimmäisenä mielessä.”

Siilinjärveläistä Heikki Niskasta jäi mietityttämään naudan pippuripihvien pitkä ja mutkikas matka Keski-Euroopasta Suomeen. Lihan alkuperämaaksi oli merkitty yhdessä paikassa Alankomaat mutta ainesosaluettelossa Saksa.

Lidlin viestintä vastaa tuotteeseen liittyviin kysymyksiin sähköpostitse. Viestinnän mukaan tuote on poistunut myynnistä.

”Liha näihin tuotteisiin on voinut tulla joko Saksasta tai Alankomaista. Tässä tapauksessa liha on tullut Alankomaista, mutta pakkauksen ainesosaluetteloon on jäänyt väärä alkuperämaa”, kirjoittaa Lidlin viestinnässä työskentelevä Sanna Laininen.

”Ainesosaluettelossa on siis virhe. Nauta on kasvanut Alankomaissa, liha leikataan Tanskassa ja myös lopullinen tuote valmistetaan siellä.”

Lihan kuljetusmatkoista Laininen toteaa, että Keski-Euroopassa etäisyydet ovat usein lyhyitä, joten on tavallista, että liha kulkee monen maan läpi. Viestinnän mukaan teurasmatkat saattavat silti olla lyhyempiä kuin matkat Suomen sisällä.

” ”Elintarvikkeen alkuperä on äärettömän tärkeä tieto kuluttajalle.”

Ruokaviraston erityisasiantuntija Tuulikki Lehto antaa naudan pippuripihvin merkinnöistä sekä moitteita että kehuja.

Moitteita tulee alkuperämaan kahtalaisista tiedoista. Se, että lihan alkuperämaaksi on mainittu niin Saksa kuin Alankomaatkin, hämmentää kuluttajaa ja johtaa häntä harhaan.

”Kuluttajan kannalta tämä on ristiriitaista. Kuluttajan kannalta on tärkeää, että tiedot ovat oikein sekä selkeitä ja helposti ymmärrettäviä. Ja että kuluttajaa ei johdeta harhaan. On tapahtunut virhe pakkausmerkinnöissä”, Lehto sanoo.

”Elintarvikkeen alkuperä on äärettömän tärkeä tieto kuluttajalle. Kuluttajahan valitsee elintarvikkeen paitsi nimen perusteella pitkälti myös elintarvikkeen alkuperätiedon pohjalta.”

Lehdon mukaan tällaisia virheitä sattuu joskus mutta ne vaativat aina korjauksen. Hän aikoo selvittää asiaa.

Kehuja erityisasiantuntija antaa siitä, että pippuripihveistä kerrotaan kuluttajalle enemmän tietoa kuin lainsäädäntö minimissään edellyttää.

Lehto kertoo, että kyseistä pippuripihviä ei katsota pelkäksi lihaksi. Koska naudanlihaan on lisätty vähäisessä määrin muita elintarvikkeita – tässä tapauksessa mausteita –lainsäädännössä se määritellään raakalihavalmisteeksi.

Siksi naudanlihan alkuperämaan ilmoittamisessa noudatetaan EU:n elin­tarvike­tieto­asetuksen nojalla annettua komission täytäntöön­pano­asetusta. Siinä säädellään elintarvikkeen pääainesosan alkuperämaan ilmoittamisesta.

Koska lihaan on lisätty mausteita, lainsäädännössä se katsotaan raakalihavalmisteeksi, jota koskevat erilaiset säädökset kuin pelkkää naudanlihaa.

Liha on leikattu ja maustettu Tanskassa, joten tuotteen valmistusmaa on Tanska. Koska tuotteen pääainesosa eli naudanliha on peräisin eri maasta kuin itse elintarvike, pääainesosan alkuperämaa pitää ilmoittaa.

Pakkauksessa voi ilmoittaa naudanlihan alkuperämaan. Toisaalta riittää todeta ”naudanlihan alkuperämaa muu kuin Tanska”.

”Eli ei välttämättä sitä tietoa, missä maassa nauta on syntynyt, kasvatettu ja teurastettu. Sen saa ilmoittaa, jos haluaa, mutta lainsäädäntö antaa myös yleisemmän tavan ilmoittaa”, Lehto sanoo.

Pippuripihvipakkauksessa on ilmoitettu myös teurastus- ja leikkauslaitosten hyväksymisnumerot, vaikka lainsäädännön mukaan niitä ei tarvitsisi ilmoittaa raakalihavalmisteessa.

Jos kyseessä olisi pelkkä naudanliha ilman mausteita, pakkausmerkinnöissä pitäisi ilmoittaa naudanlihan merkintäjärjestelmän edellyttämät tiedot.

Pakkauksessa pitäisi muun muassa kertoa ne maat, missä nauta on syntynyt, kasvanut, teurastettu ja leikattu, sekä teurastamon ja leikkaamon hyväksymisnumerot.