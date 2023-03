Uudeltamaalta puuttuu kuusi­tuhatta sairaan­hoitajaa – Katso, kuinka paha on oman alueesi tilanne

Parissa vuodessa pula muun muassa hoitajista, sosiaali­työntekijöistä, varhais­kasvatuksen opettajista ja psykologeista on kasvanut rajusti.

Varhaiskasvatuksen opettajien pula on pahentunut nopeasti. Varhaiskasvatuksen opettaja Sirkku Sirviö ojensi punaista väriä, kun Martinlaakson päiväkodin Villien veturien eskariryhmä retkeili metsässä elokuussa 2021.

Kaksi suurta Tallinnan-laivaa aivan täynnä ihmisiä. Tätä matkustaja­joukkoa eli noin kuuttatuhatta ihmistä vastaava määrä sairaan­hoitajia puuttuu pelkästään Uudeltamaalta.

Julkisen alan eläkevakuuttaja Keva selvitti vuoden 2022 koulutuspaikka­määriin, kuntien eläköitymis­lukuihin, avoimiin työ­paikkoihin ja työvoima­tilastoihin pohjautuen, miten kuntien työvoima­tarpeisiin kyetään vastaamaan nyt ja tulevaisuudessa.

Selvitys tarkentaa kuvaa siitä, mikä jo hyvin tiedetään. Pula sairaan­hoitajista on kasvanut rajusti. Vain vuotta aiemmin eli vuonna 2021 Keva laski, että Uudeltamaalta puuttuu 3 500 hoitajaa eli hieman enemmän kuin yhteen Tallinnan-laivaan mahtuu.

Koko maasta sairaan­hoitajia arvioidaan puuttuvan nyt noin 16 600. Lähi­hoitajia puutuu koko maasta noin 8 000. Lääkärien vaje ei ole kahdessa vuodessa juurikaan muuttunut, vaan se on yhä noin tuhat.

Kevan johtava asiantuntija Ismo Kainulainen on hoitaja­pulaa vielä enemmän huolissaan muista sosiaali- ja terveyden­huollon ja kasvatus­alan ammateista

”Psykologien, sosiaalityöntekijiden, varhais­kasvatuksen opettajien ja erityis­opettajien kova vaje näkyy lasten ja nuorten arjessa”, Kainulainen sanoo.

Sosiaali- ja terveysministeriössä sote­henkilöstön riittävyyttä pohtivan työ­ryhmän toimi­kausi päättyy maaliskuun lopussa.

”Hoitaja­pulaan haetaan nyt keinoja, mutta muissakin ammateissa tarvitaan samaa”, Kainulainen sanoo.

Kevan selvityksen mukaan noin 4 200 sosiaali­työntekijöiden pula koko maassa on huomattava, koska Kevan eläke­vakuuttamia sosiaali­työntekijöitä on noin 7 200. Tämä tarkoittaa 59 prosentin vajetta sosiaali­työntekijöistä. Psykologivaje on noin 49 prosenttia.

Sekä sosiaali­työntekijöiden että psykologien vaje on kasvanut nopeasti viime vuosina.

Varhais­kasvatuksen­opettajista pahin pula on Uudellamaalla. Kevan mukaan paikkoja varhais­kasvattajille alueella olisi heti tarjolla 4 000.

Ismo Kainulaisen mukaan Keva katsoo, että työkyky­johtamisen ja työvoima­pulaan vastaamisen täytyy olla seuraavan hallituksen tärkeimpiä tehtäviä.

”Sitä pitäisi johtaa valtio­neuvoston kansliasta ja palata hallituksen kehys­riihissä katsomaan, mitä on saatu aikaan. Nyt pitää hetkeksi pysähtyä, sillä keinoja on olemassa”, Kainulainen sanoo.