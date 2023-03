Vuonna 1896 perustetun Finlandia Universityn toiminta loppuu. Syinä ovat opiskelijoiden vähäinen määrä ja yliopiston velat.

Yhdysvalloissa Michiganin osavaltiossa sijaitseva Finlandia University lopettaa toimintansa. Yliopisto ei ota uusia opiskelijoita lukuvuodeksi 2023–2024.

Lopettamisen syiksi yliopisto kertoo tiedotteessaan lukiosta valmistuneiden laskevan kiinnostuksen yliopistokoulutusta kohtaan.

Finlandia University ei ole Yhdysvaltojen ainut yliopisto, joka kamppailee opiskelijapulan kanssa. Vähentynyt opiskelijamäärä on USA:ssa yleinen ongelma, kertoi yhdysvaltalainen uutissivusto NBC News loppukesästä 2022.

Opiskelijapulan lisäksi Finlandia Universityn lopettamisen syyksi tiedotteessa mainitaan yliopiston kestämättömäksi kasvanut velkataakka. Tiedotteessa todetaan, että Finlandia-yliopiston taloutta on pyritty korjaamaan toistuvasti.

Mediayhtiö ja verkkojulkaisu Inside Higher Ed -sivuston mukaan Finlandia University on yksi niistä muutamasta korkeakoulusta, jotka ovat viime aikoina sulkeneet ovensa. Vähäisen opiskelijamäärän lisäksi koronapandemia ja inflaatio ovat aiheuttaneet korkeakouluille taloudellisia haasteita.

”Haluan vakuuttaa teille, että johtoryhmä, hallitus ja minä emme ole jättäneet kiveäkään kääntämättä yrittäessämme välttää tämän päivän”, yliopiston rehtori Timothy Pinnow sanoo yliopiston tiedotteessa.

Nykyisillä Finlandia Universityn opiskelijoilla on aikaa suorittaa tutkintonsa loppuun kevätlukukauden ja tulevan kesälukukauden ajan, yliopiston sivustolla kerrotaan.

Turvatakseen nykyisten opiskelijoiden opintojen jatkumisen Finlandia Universityllä on sopimus neljän yhdysvaltalaisen korkeakoulun kanssa. Viides sopimus on tekeillä. Sopimukset takaavat sen, että opiskelijoiden ei esimerkiksi tarvitse maksaa hakumaksua siirtymälleen yliopistolle. Hakumaksu on normaali käytäntö haettaessa yliopistoon Yhdysvalloissa. Maksun hoitaminen on vaatimus sille, että hakemus käsitellään.

Finlandia University on perustettu vuonna 1896, silloin nimellä Suomi College. Yliopiston perustivat suomalaiset siirtolaiset. Jälkipolvet haluttiin paitsi kouluttaa, myös opettaa heille suomalaista kulttuuria.